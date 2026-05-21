Causa Cuadernos: el encargado del edificio de Cristina Kirchner se desdijo y negó haber visto bolsos

Sin embargo, Silva insistió en que nunca pronunció esas palabras y sostuvo que atravesó una situación de fuerte presión durante aquella declaración en Comodoro Py. Según relató, durante el interrogatorio le mencionaban reiteradamente que "tenía dos hijas" y eso lo afectó emocionalmente.

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“Uno entraba y el otro salía, así fue el interrogatorio mío. Lo pasé muy mal”, declaró. También contó que, después de que trascendiera su testimonio, recibió insultos y agresiones verbales en el barrio y en el edificio donde trabaja desde hace más de tres décadas.

Silva, de 68 años, explicó que trabaja como encargado desde 1989 y que conoció a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia. Según relató, la familia dejó de vivir en el departamento ubicado en Juncal y Uruguay cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia y la exmandataria volvió al departamento años más tarde al dejar la vicepresidencia.

El testigo aclaró además que nunca tuvo llave del departamento del quinto piso y remarcó que no era empleado personal de los Kirchner. “Soy encargado del edificio”, afirmó.

cristina-kirchner-balcon-2jpg El encargado del edificio donde vivió Cristina Kirchner negó haber visto bolsos y valijas ingresar al departamento de Recoleta. (Foto: archivo).

Sobre Muñoz, dijo que solía verlo con un portafolio y ocasionalmente con un "bolsito de mano", aunque aclaró que no siempre advertía sus movimientos dentro del edificio. También señaló que el exsecretario privado tenía llaves y acceso por las distintas entradas.

En otro tramo de la audiencia, Silva relató detalles de un allanamiento realizado años atrás en el departamento de los Kirchner. Según dijo, escuchó una conversación telefónica entre un comisario y el juez que dirigía el procedimiento.

“A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le respondió: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”, afirmó.

El encargado también recordó que durante años recibió cartas dirigidas a los Kirchner de personas que buscaban trabajo y sostuvo que esas notas eran retiradas periódicamente por Muñoz, cada dos o tres semanas. Incluso aseguró que el exfuncionario consiguió empleo para sus dos hijas en distintos ministerios.

La declaración de Silva ya había sido utilizada en otros expedientes judiciales vinculados a Cristina Kirchner. En noviembre 2021, declaró en el juicio por la causa Vialidad, aunque en esa oportunidad no habló sobre bolsos ni valijas.

En la causa Cuadernos, la acusación sostiene que al departamento de Recoleta llegaban bolsos con dinero proveniente de presuntos sobornos relacionados con la obra pública y que eran recibidos por Muñoz. Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita integrada, según la fiscalía, por exfuncionarios, empresarios y exchoferes entre 2003 y 2015.