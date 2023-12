Jorge Macri dijo que impulsará demandas penales a organizaciones que se "movilicen con niños"

jorge macri.jpg

La propuesta de Jorge Macri sobre las movilizaciones en la Ciudad

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño explicó que su objetivo es "coordinar con las fuerzas federales para evitar la entrada tan masiva a la Ciudad y dividir esa cantidad de movilización para que, cuando se llegue acá, evitar que se corte" el tránsito.

Al mismo tiempo, planteó "impedir la entrada de gente a las estaciones de tren porque te saltan los molinetes, terminan todos acá en Constitución y te caminan hasta el Ministerio de Desarrollo Social".

"Podrán manifestarse arriba de la vereda en un lugar donde no impidan otros derechos, o en las plazoletas centrales y plazas, y no me rompen ni me dañan nada", aseguró Macri, y añadió que "cuando hay un conflicto entre dos personas y el Estado no interviene, se resuelve mal, gana el prepotente y el violento".

En cuanto a la futura relación de la Ciudad con el Gobierno nacional del presidente electo, Javier Milei, apuesta por "poder trabajar en equipo" con una administración que "no es de nuestro signo político pero que no odia a la Ciudad como sí lo hizo este gobierno", en referencia a la gestión de Alberto Fernández.

Este jueves por la mañana, Jorge Macri asumió su cargo en una sesión especial realizada en la Legislatura porteña, donde también prestó juramento Clara Muzzio como vicejefa de Gobierno.