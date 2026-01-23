Jorge Macri se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia

En Madrid, Jorge Macri también mantuvo un encuentro con representantes del grupo QuirónSalud, el principal grupo hospitalario de España y uno de los más importantes de Europa, para abordar temas relacionados con salud e innovación.

Y se reunió con representantes de la empresa Dorna Sports vinculado al desarrollo del MotoGP en Buenos Aires, con foco en la planificación y coordinación para la llegada de esta competencia al Autódromo Oscar y Juan Gálvez en 2027.

El regreso de la máxima categoría del motociclismo mundial a la Ciudad luego de casi tres décadas, y la remodelación integral del circuito para cumplir con estándares internacionales, representan un hito deportivo y una oportunidad de promoción turística y económica para Buenos Aires en el marco de su proyección internacional.