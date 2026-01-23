En vivo Radio La Red
Política
CRISIS EN VENEZUELA

El encuentro se produjo durante la gira del jefe de gobierno porteño por Madrid, en donde vive exiliado el presidente electo de Venezuela.

Jorge Macri se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia

El Jefe de Gobierno de la Ciudad se reunió con el presidente electo venezolano en el marco de su agenda internacional en la capital española. Jorge Macri le expresó su apoyo y respaldo, así como el acompañamiento al pueblo venezolano.

“Siempre he sostenido la importancia de la democracia y del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Buenos Aires acompaña al pueblo venezolano y mantiene una postura clara y un apoyo constante en su lucha por la libertad y la voluntad popular”, afirmó Jorge Macri, que estuvo acompañado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

En noviembre de 2024, también en Madrid, el jefe de Gobierno porteño mantuvo un encuentro con el líder opositor venezolano, exiliado en España tras el fraude electoral perpetrado por la dictadura chavista.

La agenda incluyó además un encuentro con el rector internacional de IE University, Manuel Muñiz, y con estudiantes de esa institución, una de las universidades más importantes de Europa.

En Madrid, Jorge Macri también mantuvo un encuentro con representantes del grupo QuirónSalud, el principal grupo hospitalario de España y uno de los más importantes de Europa, para abordar temas relacionados con salud e innovación.

Y se reunió con representantes de la empresa Dorna Sports vinculado al desarrollo del MotoGP en Buenos Aires, con foco en la planificación y coordinación para la llegada de esta competencia al Autódromo Oscar y Juan Gálvez en 2027.

El regreso de la máxima categoría del motociclismo mundial a la Ciudad luego de casi tres décadas, y la remodelación integral del circuito para cumplir con estándares internacionales, representan un hito deportivo y una oportunidad de promoción turística y económica para Buenos Aires en el marco de su proyección internacional.

