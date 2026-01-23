Volvieron a crecer las reservas del Banco Central luego de cerrar la semana con la compra de casi USD 300 millones
La entidad monetaria se hizo de USD 75 millones este viernes y sumó más de USD 291 millones en los últimos cinco días, en un contexto de estabilidad cambiaria.
Volvieron a crecer las reservas del Banco Central.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa fortaleciendo sus reservas internacionales y encadenó 15 jornadas consecutivas de compras de dólares en el mercado cambiario. Durante la rueda de este viernes, la autoridad monetaria adquirió USD 75 millones, lo que elevó el saldo acumulado de enero por encima de los USD 970 millones.
En el transcurso de estos quince días hábiles, el BCRA sumó USD 978 millones, mientras que las reservas brutas —sin considerar pasivos— ascendieron hasta los USD 45.561 millones. El incremento diario fue de USD 162 millones, un nivel que no se registraba desde mediados de septiembre de 2021.
Además de las compras de divisas, la suba del precio internacional del oro también tuvo un impacto positivo en el volumen de reservas. El Banco Central cuenta con alrededor de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor se acercó a los USD 5.000 por unidad en la última jornada, lo que reforzó el balance de la entidad.
La ventana de compras responde a distintos factores. Entre ellos, se destaca el mayor ingreso de dólares por la liquidación de exportaciones del sector agropecuario, junto con la emisión de deuda de empresas privadas, que amplió la oferta de divisas en el mercado local.
Según proyecciones oficiales, la compra de dólares por parte del BCRA en 2026 podría ubicarse en un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la remonetización de la economía. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que la posibilidad de seguir acumulando reservas estará atada a la demanda de pesos y al flujo de dólares disponible en el mercado.
La entidad mantiene un tope diario del 5% sobre el total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sus intervenciones, con el objetivo de no alterar la dinámica de las transacciones. En jornadas puntuales, ese límite fue superado, y desde el sector privado atribuyen esas diferencias a operaciones realizadas fuera del MLC.
En el plano cambiario, el dólar mayorista subió 3,50 pesos(0,2%) y cerró la semana en $1.433, mientras que el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los USD 404,3 millones. A su vez, la banda superior del régimen cambiario avanzó hasta $1.554,82, lo que ubica a la cotización oficial $121,82 —o un 8,5%— por debajo del techo máximo de libre flotación.
Las compras del Banco Central también tuvieron impacto en los mercados financieros. Desde el inicio de las intervenciones, el riesgo país profundizó su tendencia bajista y se ubicó en 534 puntos básicos, el nivel más bajo en la era de Javier Milei y el menor registro de los últimos siete años y medio.