Volvieron a crecer las reservas del Banco Central luego de cerrar la semana con la compra de casi USD 300 millones

banco central y las reservas La entidad monetaria se hizo de USD 75 millones y sumó más de USD 291 millones en los últimos cinco días.

Según proyecciones oficiales, la compra de dólares por parte del BCRA en 2026 podría ubicarse en un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la remonetización de la economía. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que la posibilidad de seguir acumulando reservas estará atada a la demanda de pesos y al flujo de dólares disponible en el mercado.

La entidad mantiene un tope diario del 5% sobre el total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sus intervenciones, con el objetivo de no alterar la dinámica de las transacciones. En jornadas puntuales, ese límite fue superado, y desde el sector privado atribuyen esas diferencias a operaciones realizadas fuera del MLC.

En el plano cambiario, el dólar mayorista subió 3,50 pesos (0,2%) y cerró la semana en $1.433, mientras que el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los USD 404,3 millones. A su vez, la banda superior del régimen cambiario avanzó hasta $1.554,82, lo que ubica a la cotización oficial $121,82 —o un 8,5%— por debajo del techo máximo de libre flotación.

Las compras del Banco Central también tuvieron impacto en los mercados financieros. Desde el inicio de las intervenciones, el riesgo país profundizó su tendencia bajista y se ubicó en 534 puntos básicos, el nivel más bajo en la era de Javier Milei y el menor registro de los últimos siete años y medio.

Las compras del BCRA en enero