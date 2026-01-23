Cambios en el Gobierno: renunció Carlos Casares, titular de Enargas

La decisión de Casares se produce en la antesala de la creación del nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE), organismo que comenzaría a funcionar en marzo. Según expuso en su carta de renuncia, el Gobierno lo considera “prescindible” en el proceso de conformación de la nueva entidad y no fue convocado para integrar su directorio.
“Todavía queda mucho por hacer. De allí que, por lo hecho, por lo que estaba en curso de ejecución y por lo proyectado, era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio”, escribió.
En el mismo texto, Casares explicó los motivos finales de su salida. “Ahora bien, atento sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas”.
Las otras salidas de funcionarios
Además de las nombradas renuncias de Pierrini y Starc, el recambio de funcionarios también alcanzó al sistema ferroviario. La Secretaría de Transporte confirmó en las últimas horas nuevas designaciones en Trenes Argentinos, luego de la dimisión de dos de sus principales autoridades.
Sebastián Giorgetti fue nombrado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, la empresa a cargo de los servicios de pasajeros. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector ferroviario. Comenzó su carrera como boletero en la línea Sarmiento y, desde 2005, ocupó distintos cargos de coordinación, administración y conducción, con un paso reciente como gerente general operativo y administrativo.
En tanto, Fabián González asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura, responsable de la gestión y ejecución de obras ferroviarias en todo el país. Abogado, integra el directorio de la empresa desde abril de 2025 y posee antecedentes en el ámbito judicial, donde se desempeñó como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Las salidas de Gerardo Boschín, al frente de Trenes Argentinos Operaciones, y de Leonardo Comperatore, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, completan la serie de modificaciones recientes dentro del área de transporte del Gobierno nacional.