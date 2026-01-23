Cambios en el Gobierno: renunció Carlos Casares, titular de Enargas

Las otras salidas de funcionarios

Además de las nombradas renuncias de Pierrini y Starc, el recambio de funcionarios también alcanzó al sistema ferroviario. La Secretaría de Transporte confirmó en las últimas horas nuevas designaciones en Trenes Argentinos, luego de la dimisión de dos de sus principales autoridades.

Sebastián Giorgetti fue nombrado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, la empresa a cargo de los servicios de pasajeros. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector ferroviario. Comenzó su carrera como boletero en la línea Sarmiento y, desde 2005, ocupó distintos cargos de coordinación, administración y conducción, con un paso reciente como gerente general operativo y administrativo.

div itemscope itemtype=httpsschema.orgVideoObject style=positionrelative;padding-bottom56.6%;meta itemprop=name content=Juan Grabois llamó a estar en "estado de alerta" por posible fallo (26)

En tanto, Fabián González asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura, responsable de la gestión y ejecución de obras ferroviarias en todo el país. Abogado, integra el directorio de la empresa desde abril de 2025 y posee antecedentes en el ámbito judicial, donde se desempeñó como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Las salidas de Gerardo Boschín, al frente de Trenes Argentinos Operaciones, y de Leonardo Comperatore, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, completan la serie de modificaciones recientes dentro del área de transporte del Gobierno nacional.