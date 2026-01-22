En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno Nacional
UIF
MINISTERIO DE JUSTICIA

Cambios en el Gobierno: renunció Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera

El Gobierno nacional confirmó la salida del titular de la Unidad de Información Financiera y oficializó la designación de su reemplazante.

Cambios en el Gobierno: renunció Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera

El Gobierno nacional oficializó este martes la salida de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y confirmó que el cargo será ocupado por el licenciado Ernesto Gaspari. Desde el Ministerio de Justicia informaron que la renuncia del funcionario respondió a "motivos personales".

Leé también El Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia y la provincia prepara una batalla judicial
El Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia y la provincia prepara una batalla judicial

Gaspari tiene antecedentes en la administración pública y se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en la Cancillería. En el oficialismo señalan que mantiene un vínculo cercano con el secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra.

La UIF integra la comunidad de inteligencia, lo que habilita el acceso directo a información protegida por secreto legal. Ese rol fue impulsado por el Gobierno mediante el decreto 274/2025 y luego ampliado a través del último decreto de Necesidad y Urgencia que modificó el funcionamiento del organismo.

Starc había asumido al frente de la UIF hace poco más de un año, tras la salida de Ignacio Yacobucci, quien fue el primer titular del organismo durante la gestión de Javier Milei. Dentro del esquema libertario, el exfiscal era identificado como un dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

En el comunicado difundido por la cartera de Justicia, destacaron que Starc "desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes". Además, señalaron que el funcionario "continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional".

Respecto a la nueva conducción de la UFI, el Gobierno remarcó que Gaspari "tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales".

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Nacional UIF Ministerio de Justicia
Notas relacionadas
El Gobierno le pidió a los argentinos no viajar a Irán y declaró organización terrorista a la "Hermandad Musulmana"
Milei habló del dólar, inflación y bandas cambiarias: las claves sobre el futuro económico
Javier Milei en Davos: se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar