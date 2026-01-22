Cambios en el Gobierno: renunció Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera

En el comunicado difundido por la cartera de Justicia, destacaron que Starc "desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes". Además, señalaron que el funcionario "continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional".

Respecto a la nueva conducción de la UFI, el Gobierno remarcó que Gaspari "tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales".

Noticia en desarrollo...