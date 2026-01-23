La terrible noticia que recibió Mauro Icardi desde Turquía tras el escándalo con Wanda Nara

Embed

Cómo fue el paso de Mauro Icardi en Galatasaray

Mauro Icardi llegó al Galatasaray en septiembre de 2022, casi en silencio y con más dudas que certezas sobre su futuro deportivo. Tras un paso irregular por el PSG, el delantero encontró en Turquía el escenario ideal para relanzar su carrera y volver a sentirse protagonista dentro de una cancha.

Desde su arribo, primero a préstamo y luego como jugador definitivo del club, Icardi se transformó rápidamente en la principal referencia ofensiva del equipo. Su impacto fue inmediato: goles decisivos, conexión con la hinchada y un rol central en la obtención del título de la Süper Lig en la temporada 2022/23. Convirtió más de veinte goles en ese primer ciclo y se ganó el reconocimiento como uno de los mejores extranjeros del torneo.

En la temporada siguiente, 2023/24, reafirmó ese protagonismo. Volvió a ser goleador del equipo, lideró la tabla de artilleros del campeonato y fue clave para que el Galatasaray repitiera el título local. Con su olfato intacto dentro del área, se consolidó como ídolo y comenzó a romper récords históricos, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 2024. Una grave lesión —rotura de ligamentos cruzados— lo obligó a frenar cuando atravesaba otro gran momento futbolístico. La recuperación fue larga y compleja, y a su regreso ya no mostró la misma regularidad ni el peso decisivo que había tenido en sus primeras temporadas.

A ese escenario se le sumó la fuerte exposición de su vida personal, con conflictos mediáticos que tuvieron repercusión directa en Turquía y comenzaron a generar incomodidad en el entorno del club. Aunque sus números totales siguen siendo contundentes —más de 70 goles en todas las competencias desde su llegada—, las versiones sobre un desgaste en la relación con la dirigencia y la hinchada comenzaron a crecer.

Hoy, el futuro de Mauro en el Galatasaray aparece rodeado de interrogantes. De héroe indiscutido y figura del campeonato pasó a ser un nombre bajo análisis, condicionado por la recuperación física y por un contexto extradeportivo que ganó demasiado espacio. Lo cierto es que su paso por el club dejó una marca profunda, con títulos, récords y goles, pero también con un presente que ya no parece tan seguro como en sus primeros días en Estambul.