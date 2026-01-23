La terrible noticia que recibió Mauro Icardi desde Turquía tras el escándalo con Wanda Nara
Trascendió nueva información sobre Mauro Icardi y su futuro en el Galatasaray de Turquía, en medio del avance del trámite de divorcio en Italia con Wanda Nara y tras el fuerte conflicto que protagonizaron en los últimos días.
23 ene 2026, 19:10
Mauro Icardi no logra asentarse en el Galatasaray y su continuidad en el club turco aparece cada vez más cuestionada. Desde la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en 2024, el delantero parece no haber conseguido recuperar su mejor nivel futbolístico y, a eso, se sumó la fuerte exposición mediática de su vida personal, un combo que habría terminado por desgastar la paciencia de la dirigencia y del entorno del club.
Este 23 de enero surgió una nueva información al respecto desde Turquía. Ozgur Sancar, periodista de dicho país mantuvo una charla con DDM (América TV) donde se refirió al presente y al futuro del jugador y no tuvo buenas sensaciones. "La situación de Icardi es un poco complicada", señaló, y explicó que "su rotura de ligamento, que le costó una temporada casi entera, lo retrasó considerablemente".
El periodista agregó que Lara Piro, abogada del futbolista, "se encuentra en Estambul, intentando negociar para la renovación con el Galatasaray, pero la directiva del club no tiene intención de ofrecerle un nuevo contrato".
En este contexto, la dirigencia del equipo planea esperar hasta el final de la temporada para tomar una decisión, considerando que su contrato vence en junio de 2026 pero que aún forma parte de los referentes del vestuario: "Todavía sigue estando de moda en Turquía. Es capitán y una importante pieza del equipo".
Cómo fue el paso de Mauro Icardi en Galatasaray
Mauro Icardi llegó al Galatasaray en septiembre de 2022, casi en silencio y con más dudas que certezas sobre su futuro deportivo. Tras un paso irregular por el PSG, el delantero encontró en Turquía el escenario ideal para relanzar su carrera y volver a sentirse protagonista dentro de una cancha.
Desde su arribo, primero a préstamo y luego como jugador definitivo del club, Icardi se transformó rápidamente en la principal referencia ofensiva del equipo. Su impacto fue inmediato: goles decisivos, conexión con la hinchada y un rol central en la obtención del título de la Süper Lig en la temporada 2022/23. Convirtió más de veinte goles en ese primer ciclo y se ganó el reconocimiento como uno de los mejores extranjeros del torneo.
En la temporada siguiente, 2023/24, reafirmó ese protagonismo. Volvió a ser goleador del equipo, lideró la tabla de artilleros del campeonato y fue clave para que el Galatasaray repitiera el título local. Con su olfato intacto dentro del área, se consolidó como ídolo y comenzó a romper récords históricos, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club.
Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 2024. Una grave lesión —rotura de ligamentos cruzados— lo obligó a frenar cuando atravesaba otro gran momento futbolístico. La recuperación fue larga y compleja, y a su regreso ya no mostró la misma regularidad ni el peso decisivo que había tenido en sus primeras temporadas.
A ese escenario se le sumó la fuerte exposición de su vida personal, con conflictos mediáticos que tuvieron repercusión directa en Turquía y comenzaron a generar incomodidad en el entorno del club. Aunque sus números totales siguen siendo contundentes —más de 70 goles en todas las competencias desde su llegada—, las versiones sobre un desgaste en la relación con la dirigencia y la hinchada comenzaron a crecer.
Hoy, el futuro de Mauro en el Galatasaray aparece rodeado de interrogantes. De héroe indiscutido y figura del campeonato pasó a ser un nombre bajo análisis, condicionado por la recuperación física y por un contexto extradeportivo que ganó demasiado espacio. Lo cierto es que su paso por el club dejó una marca profunda, con títulos, récords y goles, pero también con un presente que ya no parece tan seguro como en sus primeros días en Estambul.