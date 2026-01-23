Imputaron por "injuria racial" a la argentina retenida en Río de Janeiro y se complica su situación
La Policía Civil anunció las novedades sobre el caso de la abogada Agostina Páez. También acusaron por falso testimonio a una de sus amigas.
La Policía Civil de Río de Janeiro imputó por "injuria racial" a Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que permanece retenida en Brasil desde el 14 de enero tras un episodio ocurrido en un bar del barrio de Ipanema, en la zona sur de la ciudad. Según informaron las autoridades, la investigación fue concluida y todo el material reunido fue remitido al Ministerio Público, que deberá definir los próximos pasos del proceso judicial.
Desde la 11ª Delegación Policial de Rocinha precisaron que la acusación recae sobre la turista argentina por las ofensas racistas dirigidas a un trabajador brasileño del local. Además, confirmaron que una amiga de Páez, también de nacionalidad argentina, fue imputada por falso testimonio en el marco de la misma causa.
“El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma”, fue el mensaje difundido por la Policía Civil en sus redes sociales oficiales al comunicar el cierre de la investigación y el avance del expediente judicial.
La situación de Páez tomó un nuevo giro en las últimas horas con la difusión de un video captado por cámaras de seguridad, en el que se observa a un empleado del bar realizando gestos obscenos y provocaciones hacia la joven. Estas imágenes refuerzan la línea de la defensa, que desde un inicio sostuvo que el episodio fue consecuencia de un conflicto previo con el personal del establecimiento.
Según explicaron desde la defensa, encabezada por el abogado Sebastián Robles, el incidente se originó tras un desacuerdo en la cuenta. De acuerdo con su relato, Páez y sus amigas consumieron bebidas, pagaron y, al intentar retirarse, fueron interceptadas por cinco personas del local que les exigían abonar un cargo adicional.
Las turistas negaron esa deuda y solicitaron hablar con el gerente. “Durante ese intercambio hubo distintos tipos de injurias por parte de los empleados. Una amiga termina pagando para poder irse, porque no las dejaban salir, y hay videos que muestran que cinco personas les bloqueaban el paso”, afirmó Robles.
La defensa apunta al nuevo material audiovisual
Luego del pago, cuando descendían por las escaleras, tres personas —entre ellas el trabajador que aparece en las imágenes— comenzaron a insultarlas. En ese momento, según la versión de la propia Agostina, se produjeron los gestos que derivaron en la denuncia. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, explicó la joven, atribuyendo su reacción a la provocación previa.
Para la defensa, el nuevo material audiovisual “desarma la idea de una conducta unidireccional y espontánea” por parte de la abogada argentina. “Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y refuerza la teoría de que hubo un conflicto bilateral, con una provocación previa del denunciante”, subrayó Robles.
Mientras la causa avanza, Páez continúa en Brasil bajo medidas cautelares, entre ellas la colocación de una tobillera electrónica, que le fue instalada el miércoles pasado tras presentarse en el Centro de Monitoreo. La restricción que le impide salir del país no tiene un plazo definido, lo que, según la defensa, la convierte en una medida arbitraria.
No hay plazo para la resolución del caso
“Hay una cautelar que no fija ningún tipo de plazo razonable. Le dicen que no puede salir del país, pero no hasta cuándo”, cuestionó el abogado. En ese contexto, el objetivo central de la estrategia legal es lograr una autorización judicial para que la joven pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso de manera virtual.
“La idea es que vuelva al país, cumpla con las formalidades, tenga la primera audiencia correspondiente y, luego, se levante la medida. Si el juez considera que debe estar presencial, se hará, pero ahora lo urgente es que pueda salir de Brasil”, explicó Robles en diálogo con A24 la noche del jueves.
Sobre el estado anímico de su defendida, el letrado aseguró que atraviesa un momento de fuerte angustia. “Está preocupada y muy afectada por toda esta situación. Lo único que quiere es cumplir con las medidas y que el proceso avance lo más rápido posible para poder regresar con su familia”, concluyó.