Imputaron por "injuria racial" a la argentina retenida en Río de Janeiro y se complica su situación. 

Según explicaron desde la defensa, encabezada por el abogado Sebastián Robles, el incidente se originó tras un desacuerdo en la cuenta. De acuerdo con su relato, Páez y sus amigas consumieron bebidas, pagaron y, al intentar retirarse, fueron interceptadas por cinco personas del local que les exigían abonar un cargo adicional.

Las turistas negaron esa deuda y solicitaron hablar con el gerente. “Durante ese intercambio hubo distintos tipos de injurias por parte de los empleados. Una amiga termina pagando para poder irse, porque no las dejaban salir, y hay videos que muestran que cinco personas les bloqueaban el paso”, afirmó Robles.

La defensa apunta al nuevo material audiovisual

Luego del pago, cuando descendían por las escaleras, tres personas —entre ellas el trabajador que aparece en las imágenes— comenzaron a insultarlas. En ese momento, según la versión de la propia Agostina, se produjeron los gestos que derivaron en la denuncia. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, explicó la joven, atribuyendo su reacción a la provocación previa.

Para la defensa, el nuevo material audiovisual “desarma la idea de una conducta unidireccional y espontánea” por parte de la abogada argentina. “Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y refuerza la teoría de que hubo un conflicto bilateral, con una provocación previa del denunciante”, subrayó Robles.

Mientras la causa avanza, Páez continúa en Brasil bajo medidas cautelares, entre ellas la colocación de una tobillera electrónica, que le fue instalada el miércoles pasado tras presentarse en el Centro de Monitoreo. La restricción que le impide salir del país no tiene un plazo definido, lo que, según la defensa, la convierte en una medida arbitraria.

No hay plazo para la resolución del caso

“Hay una cautelar que no fija ningún tipo de plazo razonable. Le dicen que no puede salir del país, pero no hasta cuándo”, cuestionó el abogado. En ese contexto, el objetivo central de la estrategia legal es lograr una autorización judicial para que la joven pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso de manera virtual.

“La idea es que vuelva al país, cumpla con las formalidades, tenga la primera audiencia correspondiente y, luego, se levante la medida. Si el juez considera que debe estar presencial, se hará, pero ahora lo urgente es que pueda salir de Brasil”, explicó Robles en diálogo con A24 la noche del jueves.

Sobre el estado anímico de su defendida, el letrado aseguró que atraviesa un momento de fuerte angustia. “Está preocupada y muy afectada por toda esta situación. Lo único que quiere es cumplir con las medidas y que el proceso avance lo más rápido posible para poder regresar con su familia”, concluyó.