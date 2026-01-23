La teoría que sacude la separación de Facundo Arana y María Susini: una famosa actriz involucrada como tercera

Luego, Iglesias se quedó enganchada con este tema y fue más allá, lanzando una fuerte teoría que involucra a Natalia Oreiro: "¿Cuándo hicieron la novela juntos Facundo Arana y Natalia Oreiro, que viajaron al Mundial? Había rumores de que ellos habían tenido un affaire. No idealicemos a los actores porque son lindos y buenos. Cuando hay piel, hay piel".

"Cuando él vino acá posicionó a Oreiro como uno de los mejores besos que había dado", sumó Matías Vázquez al juego.

Más allá de todo, se trató de un juego planteado por los periodistas del ciclo de El Trece, que se animaron a especular y a leer algunas señales públicas sin afirmar hechos concretos ni aportar confirmaciones oficiales.

Qué hizo Facundo Arana tras separarse de María Susini

María Susini y Facundo Arana resolvieron poner punto final a una historia de amor que atravesó casi veinte años. Se conocieron en 2007, se casaron en 2012 y, desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más queridas del ambiente artístico, siempre con un perfil bajo y lejos de los escándalos mediáticos.

La noticia se conoció el jueves por la noche en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa aportó precisiones sobre el trasfondo de la ruptura. “Lo que logré recopilar de este capítulo es que ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja ”, explicó el panelista al aire.

En esa misma línea, Ochoa buscó despejar versiones conflictivas y remarcó: “Ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere”.

Mientras la noticia sorprendía al público, comenzó a conocerse cómo atraviesa el actor este delicado momento personal. Facundo y María son padres de tres hijos —India y los mellizos Yaco y Moro— y, en ese contexto, el actor habría tomado una decisión concreta vinculada a su exposición mediática.

En Puro Show (El Trece) revelaron que el programa tenía prevista una entrevista con Arana para este viernes 23 de enero, acordada con anterioridad. Sin embargo, tras hacerse pública la separación, el actor optó por dar de baja la nota.

“La nota estaba pautada de antemano, pero hoy habló Facundo Arana con nuestra productora y le explicó que estaba muy cansado y que, por esta situación de su separación, prefería no hablar porque estaba muy triste ”, contó Pampito al aire. Y agregó: “Nuestra productora periodística habló con él que le comentaba esto”.

De este modo, en medio del impacto emocional que atraviesa por el final de su relación, Arana eligió correrse de la escena y transitar el momento en la intimidad, mientras la noticia de la separación sigue generando sorpresa tras 19 años de vida en común con Susini.