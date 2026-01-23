Milei volvió de Davos y enfoca su agenda en el Congreso y las provincias
El presidente vuelve al país tras participar en el Foro Económico Mundial de Davos. Su agenda incluye negociaciones clave en el Congreso para avanzar con la reforma laboral y la reactivación del “tour de la gratitud” en varias provincias.
Javier Milei llegó este viernes por la madrugada a la Argentina tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Tras su retorno al país, el presidente encarará una agenda centrada en las negociaciones para concretar la reforma laboral en el Congreso y retomará el "tour de la gratitud" por varias provincias.
El avión presidencial ARG01 había partido el jueves a las 18.10, hora local, desde el aeropuerto de Zúrich, donde realizó una parada para reabastecimiento antes de continuar rumbo a Buenos Aires. El avión presidencial hizo una escala técnica en Gran Canaria y arribó al país entre las 6.30.
En el regreso, el mandatario estuvo acompañado por Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro Federico Sturzenegger. Durante su estadía en Davos, además de su exposición, Milei participó de la firma del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump y mantuvo reuniones con Guy Parmelin, presidente de Suiza, y con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.
El foco en el Congreso y el "tour de la gratitud"
Después de su participación en el foro de Davos, uno de los focos principales de la agenda del Presidente será el Congreso.
En la Casa Rosada mantienen expectativas sobre la aprobación del temario completo de las sesiones extraordinarias, donde el oficialismo busca avanzar con iniciativas clave, especialmente la reforma laboral.
JAVIER MILEI LLEGA A CÓRDOBA EN EL TOUR DE LA GRATITUD
Este trabajo legislativo se complementará con una estrategia territorial denominada “tour de la gratitud”, una gira diseñada para fortalecer el vínculo con sus votantes y agradecer el respaldo electoral. Milei ya viene de aplicar esta estrategia con visita a provincias como Córdoba, para agradecer el acompañamiento electoral de octubre pasado.
Qué provincias visitará el Presidente
La agenda contempla nuevas paradas en las próximas semanas, con especial énfasis en provincias donde el Gobierno pretende consolidar su peso político.
Mendoza figura entre los destinos, una plaza estratégica por su perfil productivo y su alineamiento político. La visita presidencial buscará reforzar el apoyo a las economías regionales y fortalecer la imagen de un oficialismo activo y en movimiento.
El presidente ya confirmó que estará en Mar del Plata para participar de la "Derecha Fest", un encuentro con una fuerte carga ideológica y política que Milei sigue de cerca. El festival está programado para desarrollarse el martes 27 de enero en la ciudad balnearia. No se trataría únicamente de actos o festivales, sino de espacios donde el Presidente se conecta directamente con una audiencia afín, consolidando su identidad política sin intermediarios.
Otra posible escala es La Rioja, donde en febrero se celebra la Fiesta Nacional de la Chaya. Aunque no está confirmado oficialmente, el evento es observado con interés en el Gobierno, en un contexto de vínculos políticos con la familia Menem y la intención de Milei de fortalecer su presencia en la región.
El regreso incluirá además reuniones con el gabinete para coordinar discursos y prioridades. Mientras Milei estuvo en Davos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió a la mayoría de los ministros para reforzar la gestión, intensificó encuentros individuales con carteras clave y avanza en un paquete de ajustes internos.
Entre las medidas se evalúa una resolución que limitará pasajes en primera clase para funcionarios y restringirá viáticos, buscando reducir gastos y enviar una señal de austeridad, aunque desde el Gobierno reconocen que se trata más de una medida simbólica que de un impacto fiscal relevante.