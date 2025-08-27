En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
libertarios
EXCLUSIVO A24

José Luis Espert contó cómo un militante libertario lo ayudó a retirarse en moto del acto: "No dudé en salvar mi pellejo"

El candidato a diputado de La Libertad Avanza relató que un simpatizante le ofreció llevarlo en su Zanella en medio de los incidentes en Lomas de Zamora. Acusó al kirchnerismo y al intendente Federico Otermin de estar detrás de la agresión.

José Luis Espert contó cómo un militante libertario lo ayudó a retirarse en moto del acto: No dudé en salvar mi pellejo
Leé también José Luis Espert reforzó la crítica al kirchnerismo: "'Nunca Más' a todo eso que signifique Argentina una villa miseria"
Espert estuvo en el programa de Eduardo Feinmann. (Foto: captura).

"Cuando vienen los orcos directamente a matarte, ¿qué optas? dejás que los horcos de Lomas de Zamora, los hijos de Otermin, te asesinen o te dejen en un hospital o te subís a una Zanella. Yo no dudé en salvar el pellejo", confió Espert sobre el video que circuló en redes sociales donde se lo ve salir en moto de la caravana en Lomas de Zamora y apuntó contra quienes lo cuestionaron por no usar casco.

En diálogo telefónico con A24, el legislador recordó que "hubo un chico, un fanático nuestro" que se presentó en el momento y le preguntó: "¿Lo llevo profe?". Además, comentó que mientras el presidente se metió "dentro de la cápsula, su auto color negro, yo quedé en el medio de la nada".

Sobre la agresión vivida esta tarde, señaló que "todo fue muy rápido, son segundos donde uno puede tomar buenas o malas decisiones" y agregó que "todo tenía un clima festivo" antes de que empiece la apedreada.

Embed

Sobre ese momento, contó que "empezaron a tirar botellas con piedras adentro, piedrazos, ahí se desmadró todo" y denunció que "seguramente (el intendente Federico) Otermin puso" al grupo de personas "para romper el hermoso acto que los liberales estábamos llevando a cabo".

Señaló que "lo central es que nuevamente el kirchnerismo ante la falta de argumentos sobre cómo reconstruir lo que ellos destruyeron, recurren a la violencia" y enfatizó: "Los liberales vamos a seguir pisando la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir caminando la provincia de Buenos Aires".

Espert también reveló que hubo un acuerdo previo entre La Libertad Avanza y el jefe local: "El intendente de Lomas de Zamora le aseguró al presidente que no iba a contar con la violencia que propaga el kirchnerismo. Estaba la palabra dada de Federico Otermin al presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, que no iba a haber ninguna represalia a la marcha pacífica", complementó. Y reiteró sus críticas a Otermin porque "le mintió a Sebastián Pareja".

En cuanto a la oposición, definió: "Yo pienso lo peor de cualquier kirchnerista porque han demostrado ser lo peor".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Luis Espert libertarios Moto Acto Noticias A24
Notas relacionadas
Milei confirma a Espert para encabezar lista de diputados nacionales en la provincia y Santilli podría ir tercero
"La misma mierda con distinto olor": la frase brutal de Espert contra un grupo de candidatos
El fuerte audio revelado de Spagnuolo con agresiones a Lule Menem y descalificaciones a Karina Milei

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar