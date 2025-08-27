José Luis Espert contó cómo un militante libertario lo ayudó a retirarse en moto del acto: "No dudé en salvar mi pellejo"

Embed

Sobre ese momento, contó que "empezaron a tirar botellas con piedras adentro, piedrazos, ahí se desmadró todo" y denunció que "seguramente (el intendente Federico) Otermin puso" al grupo de personas "para romper el hermoso acto que los liberales estábamos llevando a cabo".

Señaló que "lo central es que nuevamente el kirchnerismo ante la falta de argumentos sobre cómo reconstruir lo que ellos destruyeron, recurren a la violencia" y enfatizó: "Los liberales vamos a seguir pisando la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir caminando la provincia de Buenos Aires".

Espert también reveló que hubo un acuerdo previo entre La Libertad Avanza y el jefe local: "El intendente de Lomas de Zamora le aseguró al presidente que no iba a contar con la violencia que propaga el kirchnerismo. Estaba la palabra dada de Federico Otermin al presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, que no iba a haber ninguna represalia a la marcha pacífica", complementó. Y reiteró sus críticas a Otermin porque "le mintió a Sebastián Pareja".

En cuanto a la oposición, definió: "Yo pienso lo peor de cualquier kirchnerista porque han demostrado ser lo peor".