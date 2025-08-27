Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este martes sobre la avenida General Paz, cuando un motociclista de 45 años murió luego de perder el control de su vehículo y chocar contra la banquina.
Un hombre de 45 años perdió la vida este martes tras perder el control de su moto en plena traza de la avenida General Paz. El siniestro provocó un caos de tránsito y largas demoras en el acceso norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Video: cómo fue el accidente fatal en el que murió un motociclista en Av. General Paz
El siniestro se registró a la altura de la avenida Balbín, alrededor de las 5.35, y obligó a interrumpir totalmente el tránsito en dirección al Río de la Plata, lo que generó un importante colapso vehicular en uno de los accesos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires.
Al lugar arribó personal policial y del SAME, que intentó tareas de reanimación, pero finalmente constató el fallecimiento del motociclista. Posteriormente, se confirmó que la víctima era un inspector de la Policía de la Ciudad, efectivo perteneciente a la división CV12A, quien se dirigía a tomar servicio en el momento del hecho.
De acuerdo a las primeras pericias, el hombre perdió el control de la moto por sus propios medios, sin intervención de otros vehículos, y terminó impactando contra la banquina.
El accidente generó un fuerte operativo de tránsito: la traza quedó totalmente detenida y comenzaron los desvíos desde la avenida Constituyentes. Muchos automovilistas, micros y camiones quedaron atrapados en el tramo comprendido entre Balbín y Constituyentes, y fueron liberados mediante maniobras riesgosas de contramano a través de una estación de servicio de la zona.
“Hay micros, camiones y autos saliendo de contramano por la estación de servicio para poder despejar el tránsito. Todo esto complica no solo la autopista, sino también las colectoras que ya venían cargadas”, relató un periodista desde el lugar.
Las demoras se extendieron durante varias horas, afectando tanto a quienes circulaban hacia el norte como a los que buscaban alternativas por colectora.
Las demoras se extendieron durante la primera mañana, afectando tanto a quienes circulaban hacia el norte como a los que buscaban alternativas por la colectora. El caos vial se sumó a la conmoción por la muerte del motociclista, cuya identidad aún no fue difundida oficialmente.