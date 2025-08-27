Video: cómo fue el accidente fatal en el que murió un motociclista en Av. General Paz

El accidente generó un fuerte operativo de tránsito: la traza quedó totalmente detenida y comenzaron los desvíos desde la avenida Constituyentes. Muchos automovilistas, micros y camiones quedaron atrapados en el tramo comprendido entre Balbín y Constituyentes, y fueron liberados mediante maniobras riesgosas de contramano a través de una estación de servicio de la zona.

A24_27-08-25_06-21

“Hay micros, camiones y autos saliendo de contramano por la estación de servicio para poder despejar el tránsito. Todo esto complica no solo la autopista, sino también las colectoras que ya venían cargadas”, relató la motocam de A24 desde el lugar.

Las demoras se extendieron durante la primera mañana, afectando tanto a quienes circulaban hacia el norte como a los que buscaban alternativas por la colectora. El caos vial se sumó a la conmoción por la muerte del motociclista, cuya identidad aún no fue difundida oficialmente.