Política
GREMIALES

El Gobierno llegó a un acuerdo con los controladores aéreos: qué pasa con el cronograma de paros

Tras varios días de conflictos y miles de pasajeros afectados, el Ejecutivo y el gremio de ATEPSA sellaron un principio de entendimiento que modifica el plan de paros que habían anunciado.

El Gobierno llegó a un acuerdo con los controladores aéreos: qué pasa con el cronograma de paros

El Gobierno nacional y los Controladores Aéreos alcanzaron hoy un principio de acuerdo con lo cual quedaría garantizado el normal funcionamiento de los servicios aerocomerciales, dejando sin efecto el cronograma de medidas de fuerza que había dispuesto el gremio.

La información del acuerdo la difundió esta tarde el Ministerio de Capital Humano, indicando a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

“Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, indica el comunicado oficial.

Agrega que “el Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.

El gremio había suspendido ayer la medida de fuerza prevista para mañana, que formaba aprte del cronograma establecido para sus reclamos salariales, luego de que la Secretaría de Trabajo los convocara a la reunión de conciliación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que se desarrolló esta tarde.

Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes 22, continuó el domingo 24 y ayer martes, día en que, particularmente, hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas con un costo para la compañía de entre 1.5 y 2 millones de dólares.

El domingo la cifra ascendió a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país, perjudicando sobre todo a aquellos que volaban a destinos de cabotaje.

