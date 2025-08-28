En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Karina Milei
EXCLUSIVO A24

Iván Schargrodsky con Novaresio: "Karina es igual o más importante que Javier Milei"

El periodista analizó el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, trazó paralelismos con el caso Libra y aseguró que la centralidad de Karina Milei es vital para el Gobierno de Javier Milei.

Iván Schargrodsky participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: captura).

Iván Schargrodsky participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: captura).
Durante su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Schargrodsky se refirió al escándalo por los audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y sus diferencias con el caso de la criptomoneda Libra. "Estaba muy claro qué había pasado en Libra y quién había acercado a los (Mauricio) Novelli y a (Hayden) Davis. Quién le había permitido el ingreso, todas las sospechas alrededor de eso", observó.

Embed

Y continuó con la explicación: "¿Por qué no podía percutar ahí el Presidente? Porque era su hermana y es una persona igual de importante, o más importante que él" y evaluó que "cuando tenés tanta dependencia política y emocional sobre una persona, esa persona tiene que ser infalible y no lo es".

En referencia al escándalo en Andis, evaluó: "En este caso no solamente es más fácil de comprender, sino que además hay una evidencia que para el oído de la sociedad argentina es más fácil que Davis, que es Menem" y analizó que "el apellido Menem, cuando uno mira en las encuestas, dota de verosimilitud".

"Un acto de justicia poética que me parece a mí maravilloso, es que el PRO termina capitulando 15 días antes de que salte este escándalo. Entonces quedó secuestrado" en su alianza con LLA, planteó.

El ejercicio peronista del poder que hace Milei

"El gobierno tiene en el ejercicio del poder una cuestión muy peronista, a mi juicio. Es menos culposo en el ejercicio del poder", observó y consideró que Milei "no es institucionalista ni en las formas ni en el fondo" aunque, señaló, que en esa intersección, ve "alguna familiaridad". "Ninguno de los principales actores del Gobierno es antiperonista", remarcó pero evaluó que a los libertarios "le va a costar mucho no transformarse en un espacio netamente antiperonista por su base electoral".

Consultado por Novaresio sobre si Milei es republicano, Schargrodsky afirmó que "no" y agregó que "no le interesa tampoco serlo". "Gobernar la Argentina es bailar twist arriba de una sartén todos los días", enfatizó y sostuvo que "Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina".

La definición sobre Cristina

Schargrodsky definió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una "lideresa" de las "más importantes de los últimos 30 años de América Latina". "Si el sistema judicial argentino tuviera el mismo rigor que tuvo con Cristina, con el resto de los dirigentes políticos de la Argentina, tendríamos que construir cárceles".

Volvé a ver la nota completa en nuestro canal de YouTube esta noche a las 20.

