Iván Schargrodsky con Novaresio: "Karina es igual o más importante que Javier Milei"

"Un acto de justicia poética que me parece a mí maravilloso, es que el PRO termina capitulando 15 días antes de que salte este escándalo. Entonces quedó secuestrado" en su alianza con LLA, planteó.

El ejercicio peronista del poder que hace Milei

"El gobierno tiene en el ejercicio del poder una cuestión muy peronista, a mi juicio. Es menos culposo en el ejercicio del poder", observó y consideró que Milei "no es institucionalista ni en las formas ni en el fondo" aunque, señaló, que en esa intersección, ve "alguna familiaridad". "Ninguno de los principales actores del Gobierno es antiperonista", remarcó pero evaluó que a los libertarios "le va a costar mucho no transformarse en un espacio netamente antiperonista por su base electoral".

Consultado por Novaresio sobre si Milei es republicano, Schargrodsky afirmó que "no" y agregó que "no le interesa tampoco serlo". "Gobernar la Argentina es bailar twist arriba de una sartén todos los días", enfatizó y sostuvo que "Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina".

La definición sobre Cristina

Schargrodsky definió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una "lideresa" de las "más importantes de los últimos 30 años de América Latina". "Si el sistema judicial argentino tuviera el mismo rigor que tuvo con Cristina, con el resto de los dirigentes políticos de la Argentina, tendríamos que construir cárceles".

