José Luis Espert reforzó la crítica al kirchnerismo: "'Nunca Más' a todo eso que signifique Argentina una villa miseria"

"'Nunca Más' no solo a la tragedia de lo que vivimos en los 70, sino que 'Nunca Más' a todo eso que signifique Argentina una villa miseria, y el kirchnerismo es eso", apuntó.

Votación en la Cámara de Diputados

El diputado nacional analizó el resultado de la votación de ayer en la Cámara de Diputados donde el gobierno no pudo detener la aprobación de un conjunto de leyes que resistía, entre ellas, la de financiamiento universitario y el de emergencia en el Garrahan. "Perdió la sociedad ayer en la Cámara de Diputados porque el kirchnerismo se salió con la suya, algo transitorio si la gente nos acompaña con el voto", evaluó.

Y sobre la aprobación de las normativas, Espert defendió la postura del oficialismo: "Lo que nosotros planteamos con el Garrahan y el financiamiento a la educación (superior) es simplemente darle racionalidad a muchas cosas que están ocurriendo en materia fiscal". En relación al déficit cero, explicó que esa política "evita emitir y si uno no emite, no tiene inflación".

"La inflación es el peor veneno que puede haber para la gente pobre. Nosotros somos un gobierno donde lo mínimo que queremos hacer que la inflación esté en los niveles que está", señaló y celebró: "La batalla contra la inflación la estamos ganando y la vamos a seguir dando".

Sobre los datos de inflación que se conocerán la próxima semana, afirmó que el índice "puede tener serruchitos donde, suba o baje, un poco". Y agregó que "estacionalmente, julio y agosto, tienden a tener un poquito más de inflación".

La opinión sobre las candidaturas testimoniales

"Estamos trabajando para que la gente nos siga acompañando, necesitamos del voto de la gente para seguir transformando a Argentina", confió y señaló que "las candidaturas testimoniales son un fraude electoral" porque "aleja a la gente de la votación". "Ese es el kirchnerismo, es un montón de maldiciones, de miserias, incluso las candidaturas testimoniales", agregó.

Respecto a la alianza que conformaron cinco gobernadores para tomar distancia del Gobierno y que ayer acompañaron los votos del kirchnerismo, analizó: "Cualquiera avenida del medio te conduce al kirchnerismo porque el kirchnerismo es el facilismo y la droga del populismo".

"Nosotros proponemos el antidroga, el mérito, el éxito, el trabajo, el arremangarse las mangas de la camisa, el competir con el mundo", diferenció.