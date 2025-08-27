A24.com

La primera imagen de Cande Vetrano junto a Andrés Gil luego del conflicto de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Andrés Gil y Candela Vetrano volvieron a mostrarse juntos en público después del escándalo de infidelidad que involucró al actor con Gimena Accardi.

27 ago 2025, 23:14
Cande Vetrano y Andrés Gil reaperecieron en las redes sociales tras las polémicas vinculadas a la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

En las fotos en Instagram, la familia aparece disfrutando de un momento íntimo, relajados y unidos, mientras el pequeño Pino, de espaldas, observa los barcos y contenedores. Tanto Cande como Andrés replicaron estas postales en sus historias de Instagram, un gesto que fue interpretado como un cierre a las especulaciones sobre su vida personal. Al menos, por ahora.

La reaparición de Cande Vetrano con un video especial tras la separación de Accardi y Nico Vázquez

La reaparición de Cande Vetrano con un video especial tras la separación de Accardi y Nico Vázquez
Un día antes de esto, el actor había declarado en Intrusos (América TV), desmintiendo por completo los rumores y manifestando su incomodidad por la exposición que sufrió junto a su familia.

Cómo reaccionar Cande Vetrano y Andrés Gil cuando trascendió el rumor de un romance entre él y Gimena Accardi

Gimena Accardi decidió revelar públicamente lo ocurrido en su relación con Nico Vázquez, en parte, porque en los últimos días circulaban rumores que involucraban a Andrés Gil —pareja de Cande Vetrano y amigo cercano de ambos— como un posible tercero en discordia.

El rumor no solo tomó por sorpresa a la actriz, sino que también le causó un fuerte impacto emocional, especialmente porque la pareja de su amigo acababa de convertirse en padres de Pino, su primer hijo. Por eso, Gimena explicó que sintió la necesidad de hablar públicamente: no solo para aclarar su propia situación, sino también para proteger a una familia amiga de especulaciones injustas y dañinas.

Guido Záffora relató en El Observador cómo se enteraron Andrés y Gimena de los rumores: "Ayer se enteraron por las redes". Según explicó, la noticia los impactó profundamente: "Cayó como un balde de agua fría, estaban los dos muy angustiados. Se enteraron con un bebé en brazos".

Ambos son protagonistas de En otras palabras, una obra que aborda el amor y que cuenta con la dirección de Nico. Záffora adelantó que este fin de semana la pareja viajará a Bahía Blanca como parte de la gira teatral, por lo que se los verá nuevamente juntos en público. "Es incómodo para ellos", concluyó el periodista.

Cande Vetrano Andrés Gil Gimena Accardi Nicolás Vázquez

