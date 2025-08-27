La primera imagen de Cande Vetrano junto a Andrés Gil luego del conflicto de Gimena Accardi y Nico Vázquez

El rumor no solo tomó por sorpresa a la actriz, sino que también le causó un fuerte impacto emocional, especialmente porque la pareja de su amigo acababa de convertirse en padres de Pino, su primer hijo. Por eso, Gimena explicó que sintió la necesidad de hablar públicamente: no solo para aclarar su propia situación, sino también para proteger a una familia amiga de especulaciones injustas y dañinas.

Guido Záffora relató en El Observador cómo se enteraron Andrés y Gimena de los rumores: "Ayer se enteraron por las redes". Según explicó, la noticia los impactó profundamente: "Cayó como un balde de agua fría, estaban los dos muy angustiados. Se enteraron con un bebé en brazos".

Ambos son protagonistas de En otras palabras, una obra que aborda el amor y que cuenta con la dirección de Nico. Záffora adelantó que este fin de semana la pareja viajará a Bahía Blanca como parte de la gira teatral, por lo que se los verá nuevamente juntos en público. "Es incómodo para ellos", concluyó el periodista.