Wanda Nara enfrentó los rumores de romance con el socio de Elías Piccirillo: "Es mi..."

Wanda Nara decidió salir a aclarar públicamente los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas y que la vinculaban sentimentalmente con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo. Su respuesta en la nota.

27 ago 2025, 21:51
Wanda Nara se refirió a los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas sobre un posible vínculo con Martín Migueles, persona relacionada a Elías Piccirillo.

En vivo desde Ezeiza y rumbo a partir de viaje para su proyecto con Love is Blind de Netflix, habló con LAM (América TV) y desmintió categóricamente cualquier tipo de romance y aseguró que con Migueles mantiene una relación de confianza profesional. Cabe recordar, que todo había comenzado cuando dieron la noticia en SQP (América TV).

"No es mi novio. Cuando tenga, les voy a avisar. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco y no tengo nada para decir entonces", dijo la empresaria de cosméticos ante la consulta de Santi Riva Roy por el historial que tendría Martín.

En relación a la denuncia contra Mauro Icardi por violencia familiar, la mediática se mostró más cuidadosa: "Se están encargando mis abogados". Y agregó, en un tenso cruce con Yanina Latorre, que sostuvo que Pepe Ochoa estaba en contacto con Nicolás Payarola y que, en realidad, no existía ninguna causa: "La Justicia lleva su tiempo y se verá. Hay una causa, nueve denuncias en una, pero no voy a hablar más".

De allí, la entrevista se trasladó a cuestiones laborales, donde Nazarena Vélez, conductora temporal ante la ausencia de Ángel de Brito preguntó: "¿Estás contenta que te vas a laburar? Tenes mucho trabajo". "Estoy muy contenta, cansada porque no paro un segundo. Haciendo mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, uno lo hace feliz", respondió la mediática.

"No tengo tiempo de conocer a alguien, estoy trabajando un montón", concluyó.

Quién es Martín Migueles, el supuesto nuevo amor de Wanda Nara y qué conexión tendría con Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino lanzó una fuerte versión sobre la vida sentimental de Wanda Nara. Según contó al aire, la empresaria tendría un nuevo acercamiento amoroso con un hombre relacionado a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio.

Martino se refirió a una historia publicada por Wanda Nara y comentó: "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él".

     

 

