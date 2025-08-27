Wanda Nara enfrentó los rumores de romance con el socio de Elías Piccirillo: "Es mi..."

De allí, la entrevista se trasladó a cuestiones laborales, donde Nazarena Vélez, conductora temporal ante la ausencia de Ángel de Brito preguntó: "¿Estás contenta que te vas a laburar? Tenes mucho trabajo". "Estoy muy contenta, cansada porque no paro un segundo. Haciendo mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, uno lo hace feliz", respondió la mediática.

"No tengo tiempo de conocer a alguien, estoy trabajando un montón", concluyó.

Quién es Martín Migueles, el supuesto nuevo amor de Wanda Nara y qué conexión tendría con Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino lanzó una fuerte versión sobre la vida sentimental de Wanda Nara. Según contó al aire, la empresaria tendría un nuevo acercamiento amoroso con un hombre relacionado a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio.

Martino se refirió a una historia publicada por Wanda Nara y comentó: "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él".