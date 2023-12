José Luis Espert se reunió con Javier Milei: "La idea es convencer a todos aquellos que no estén convencidos"

"Yo soy Avanza Libertad dentro de JxC. La idea es convencer a todos aquellos que no estén convencidos, no sólo de JxC sino también por afuera, de la necesidad de que se entienda que el Estado no tiene plata y que hay hacer un ajuste fiscal y que ese ajuste lo tiene que hacer la política", dijo Espert a la prensa al salir de una reunión con Milei en el Hotel Libertador, en el barrio porteño de Retiro en diálogo con los medios y con A24.