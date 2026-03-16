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Caso Kim Gómez: se conoció la fuerte condena de la Justicia contra el joven acusado del crimen

El Tribunal de Menores de La Plata fijó la pena para el acusado que tenía 17 años al momento del hecho. La niña murió tras quedar atrapada en el auto que le robaron a su madre y ser arrastrada durante más de un kilómetro.

Caso Kim Gómez: se conoció la fuerte condena de la Justicia contra el joven acusado del crimen

Caso Kim Gómez: se conoció la fuerte condena de la Justicia contra el joven acusado del crimen

La Justicia definió la condena para uno de los responsables del brutal crimen de Kim Gómez, la nena asesinada durante un violento robo ocurrido en La Plata. El joven que tenía 17 años al momento del hecho fue condenado a 23 años y 4 meses de prisión, la pena máxima que había solicitado la fiscalía.

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La mamá de Kim Gómez se enfrentó al acusado de matar a su hija Kim Foto: Marcos Gómez/AGLP.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Menores N.º 1 de La Plata, que ya había declarado culpable al acusado el pasado 4 de marzo. Restaba conocer cuál sería la pena final.

El crimen conmocionó al país por la brutalidad del ataque. Todo ocurrió cuando delincuentes le robaron el auto a la madre de la niña. En el vehículo viajaba Kim, que quedó atrapada en el asiento trasero y no pudo salir mientras los ladrones escapaban.

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Durante la huida, la menor fue arrastrada contra el asfalto durante aproximadamente un kilómetro y medio, lo que le provocó la muerte.

La reacción del padre

Tras conocerse la condena, el padre de la niña, Marcos Gómez, habló frente a los medios a la salida del tribunal y expresó que la decisión judicial representa el cierre de una etapa extremadamente dolorosa para la familia.

“Era necesario cerrar esta etapa. Sinceramente pasó lo que esperaba que suceda. El mensaje de la Justicia está clarísimo”, señaló.

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Qué pasará con el otro acusado

Por el crimen también fue imputado otro adolescente que tenía 14 años al momento del hecho. Debido a su edad, permanece alojado en un instituto de menores y es inimputable según la legislación vigente.

La causa estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió elementos determinantes para vincular a los sospechosos con el crimen. Entre las pruebas más importantes se destacaron las imágenes de cámaras de seguridad que mostraron al acusado con un short con la imagen de Diego Maradona.

Durante un allanamiento, la DDI de La Plata secuestró esa prenda en la vivienda del joven, lo que reforzó la acusación en su contra. En el juicio declararon cinco testigos y también el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien brindó un testimonio cargado de emoción y dolor.

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