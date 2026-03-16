Caso Kim Gómez: se conoció la fuerte condena de la Justicia contra el joven acusado del crimen

La reacción del padre

Tras conocerse la condena, el padre de la niña, Marcos Gómez, habló frente a los medios a la salida del tribunal y expresó que la decisión judicial representa el cierre de una etapa extremadamente dolorosa para la familia.

“Era necesario cerrar esta etapa. Sinceramente pasó lo que esperaba que suceda. El mensaje de la Justicia está clarísimo”, señaló.

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Qué pasará con el otro acusado

Por el crimen también fue imputado otro adolescente que tenía 14 años al momento del hecho. Debido a su edad, permanece alojado en un instituto de menores y es inimputable según la legislación vigente.

La causa estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió elementos determinantes para vincular a los sospechosos con el crimen. Entre las pruebas más importantes se destacaron las imágenes de cámaras de seguridad que mostraron al acusado con un short con la imagen de Diego Maradona.

Durante un allanamiento, la DDI de La Plata secuestró esa prenda en la vivienda del joven, lo que reforzó la acusación en su contra. En el juicio declararon cinco testigos y también el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien brindó un testimonio cargado de emoción y dolor.