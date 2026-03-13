La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país para asistir al sorteo de la Copa Libertadores
El presidente de la AFA podrá viajar a Paraguay pero quedó condicionado al pago de una caución de $30 millones. El juez Diego Amarante analiza si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito en la causa por presunta evasión.
La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país para asistir al sorteo de la Copa Libertadores.
La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo para viajar a Paraguay y participar del sorteo de competiciones de la Conmebol. La decisión se tomó en medio de la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social.
El permiso fue otorgado por el juez Diego Amarante, quien estableció como condición que el dirigente deposite una caución de 30 millonesde pesos para poder realizar el viaje. La autorización llega en un momento clave del expediente porque tras finalizar las rondas de indagatorias y la presentación de los escritos de defensa, el magistrado quedó en condiciones de definir la situación procesal de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
A partir de esta instancia, el juez dispone de diez días hábiles para decidir entre tres alternativas previstas por la ley: dictar el procesamiento, sobreseer a los imputados o declarar la falta de mérito.
La causa judicial se centra en una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por parte de la AFA. Según la acusación, la entidad no habría pagado en tiempo y forma Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales correspondientes a un período que se extiende desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
El monto investigado asciende a 19.300 millones de pesos. De acuerdo con la normativa vigente, el delito se configura cuando vence el plazo para ingresar el impuesto retenido y el pago no se realiza dentro de los 30 días posteriores.
Según la acusación, durante ese período la asociación actuó como agente de retención, es decir, descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco dentro del plazo legal.
La denuncia del organismo recaudador
El organismo recaudador ARCA sostiene que esa conducta se habría repetido durante 19 meses consecutivos. En total, el expediente contabiliza 69 hechos que concurren entre sí.
De acuerdo con el planteo del organismo, los fondos retenidos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero correspondiente a los contribuyentes a quienes se les habían aplicado esas deducciones.
Además, en su presentación ante la Justicia, ARCA señaló que la entidad tenía capacidad financiera para cumplir con esas obligaciones. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA cerca de 500 mil millones de pesos.
La defensa de Tapia y Toviggino
La defensa de los dirigentes sostiene, sin embargo, que no existió incumplimiento. Durante las indagatorias, tanto Tapia como Toviggino presentaron escritos en los que argumentaron que existía una disposición administrativa que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, sostuvieron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento. Además, la AFA afirmó que la deuda ya fue regularizada.
En el escrito presentado ante el juez, Toviggino insistió en esa postura: “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, sostuvo.
En el mismo documento agregó: “Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Acusaciones de persecución política
La defensa también planteó que existe una persecución contra la dirigencia de la AFA. Según su postura, la denuncia impulsada por el Gobierno nacional fue presentada en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
Tapia y Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa, pero el juez Amarante rechazó ese pedido. Esa decisión fue apelada y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Mientras tanto, el titular de la AFA recibió la autorización judicial para viajar a Paraguay y participar del sorteo de la Conmebol, en medio de un expediente que podría definir su situación procesal en los próximos días.