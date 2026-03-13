La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país para asistir al sorteo de la Copa Libertadores. 

el-presidente-de-la-afa-claudio-tapia-junto-a-alejandro-dominguez-titular-de-la-conmebol-foto-efe-NAKI2JDGZJHU7FFHVATLQXKLCE El presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol. (Foto: EFE)

El monto investigado asciende a 19.300 millones de pesos. De acuerdo con la normativa vigente, el delito se configura cuando vence el plazo para ingresar el impuesto retenido y el pago no se realiza dentro de los 30 días posteriores.

Según la acusación, durante ese período la asociación actuó como agente de retención, es decir, descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco dentro del plazo legal.

La denuncia del organismo recaudador

El organismo recaudador ARCA sostiene que esa conducta se habría repetido durante 19 meses consecutivos. En total, el expediente contabiliza 69 hechos que concurren entre sí.

De acuerdo con el planteo del organismo, los fondos retenidos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero correspondiente a los contribuyentes a quienes se les habían aplicado esas deducciones.

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Además, en su presentación ante la Justicia, ARCA señaló que la entidad tenía capacidad financiera para cumplir con esas obligaciones. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA cerca de 500 mil millones de pesos.

La defensa de Tapia y Toviggino

La defensa de los dirigentes sostiene, sin embargo, que no existió incumplimiento. Durante las indagatorias, tanto Tapia como Toviggino presentaron escritos en los que argumentaron que existía una disposición administrativa que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en asociaciones civiles.

Desde esa perspectiva, sostuvieron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento. Además, la AFA afirmó que la deuda ya fue regularizada.

En el escrito presentado ante el juez, Toviggino insistió en esa postura: “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, sostuvo.

toviggino-tapia-2 Tanto Tapia como Toviggino presentaron escritos en la Justicia.

En el mismo documento agregó: “Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.

Acusaciones de persecución política

La defensa también planteó que existe una persecución contra la dirigencia de la AFA. Según su postura, la denuncia impulsada por el Gobierno nacional fue presentada en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.

Tapia y Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa, pero el juez Amarante rechazó ese pedido. Esa decisión fue apelada y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.

Mientras tanto, el titular de la AFA recibió la autorización judicial para viajar a Paraguay y participar del sorteo de la Conmebol, en medio de un expediente que podría definir su situación procesal en los próximos días.