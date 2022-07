Juan Grabois alertó por una "situación crítica en lo social" y opinó: "No se están tomando medidas adecuadas"

Consultado por el dato de inflación que se conoció este jueves, Juan Grabois aseguró que “tiene que ser un despertador para el Gobierno”. “Se tienen que dar cuenta que hay que tomar medidas sociales, hay que dejar de pensar únicamente en calmar a los mercados y preocuparse por calmar el hambre del pueblo que lo votó”, aseguró críticamente.

En continuado, aseguró que en su mensaje “no hay intencionalidad política ni contra el Presidente, ni contra la ministra Batakis, ni conta nadie”, y consideró que “es un reclamo social”.

Facundo Pastor, conductor del programa, le preguntó al dirigente social si creía que el Gobierno no reaccionaba, a lo que el referente de Patria Grande asintió: “Hasta ahora no escuché nada razonable, escuché promesas”.

La interna del Gobierno

Juan Grabois explicó que en la coalición gobernante se “tiene diferencias” y aseguró que sigue siendo “parte del Frente de Todos”. “Toda mi vida prioricé lo social, y no vemos ninguna contradicción entre una cosa y la otra, una de las diferencias que tenemos es que acá hay una situación critica desde el punto social y no se están tomando medidas adecuadas”, aseguró y decretó: “Eso no lo podemos tolerar”.

Sobre un potencial diálogo con Alberto Fernández desde el sector que representa, el dirigente político fue contundente: “Si es para hablar de buenas intenciones no tengo nada para hablar con nadie, ni con el Presidente ni con nadie. Lo que queremos son hechos no palabras”.

Salario Básico Universal

Uno de los temas que generaron una nueva grieta en el Gobierno es la propuesta de un Salario Básico Universal. Sobre este punto, Juan Grabois manifestó que “no pueden seguir perdiendo los mismos”. “Es un refuerzo de ingresos como fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero permanente para que ninguno esté bajo la línea de indigencia”, agregó.

Consultado por dónde sacaría el dinero para ese Salario Básico Universal, el líder de la CTEP aseguró que “hay un montón” de posibilidades y consideró que una alternativa debería ser “dejar de subsidiar a los millonarios”.

“Hay una puja distributiva y el Gobierno tiene que elegir de qué lado se va poner, si del lado de los que tienen mucho o del lado de los que tienen poco”, consideró y reveló que Cristina Kirchner coincide con un Salario Básico Universal.

Además, cargó contra la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti: “Es una persona soberbia, es una persona que no hizo ningún análisis del tema y lo que hace es pegarnos patadas en el hígado”.

El plan de lucha de las organizaciones sociales

Por último, el referente político aseguró que los sectores que el lidera están “iniciando un plan de lucha con mucho dolor”. “Laburamos mucho para que se vaya Macri, creíamos mucho en este Gobierno, pero no está decepcionando”, criticó.

“Nosotros el 20 vamos a hacer asambleas en las principales rutas del país y ahí vamos a seguir con nuestro plan de lucha”, reveló el líder de la CTEP.

Consultado por si las maniobras que realiza no pueden ser utilizadas por sectores enfrentados al Gobierno, Juan Grabois fue contundente: “Lo único funcional a la oposición y la derecha es que el pueblo pase hambre”.