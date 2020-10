Juan Grabois: "A Macri lo ayudamos mucho para que termine su mandato"

Juan Grabois en una entrevista con Romina Manguel en A24.

El titular de la CTEP, Juan Gabrois, sostuvo que los movimientos sociales hicieron mucho para evitar que el expresidente Mauricio Macri llegue a terminar su mandato. En declaraciones al programa RM por A24 Grabois sostuvo: “Macri llegó a la Presidencia vendiendo algo que hoy no es; logró ser presidente gracias a Durán Barba. A Macri lo ayudamos mucho a que termine su mandato”.

Grabois además cargó contra el expresidente, que comenzó hace diez días un raid mediático, por no hacerse cargo de lo que fue el manejo de la crisis social durante su administración. “Macri asumió diciendo 'Pobreza cero' pero no se hace cargo de su aporte a la pobreza”, manifestó Grabois que además remarcó que “con Macri íbamos cada vez más para atrás”.

🚨 [#GraboisEnRM] 🗣️ Juan Grabois: "En el campo de Etchevehere no hay una toma. Soy abogado de la víctima de una estructura mafiosa y patriarcal de la rancia oligarquía"



📲 #RM con @rominamanguel



📺 Seguí la entrevista por @A24COM pic.twitter.com/ZL5K17CqRU — A24.com (@A24COM) October 26, 2020

Asimismo se metió de lleno o en la interna que tienen en Juntos por el Cambio al remarcar su buena relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Con Larreta tengo buen dialogo. Está en mis antípodas pero es un hombre de la democracia. Macri, por otro lado, quiso ser una nueva derecha; intentó imitar a Bolsonaro”, sostuvo el titular de la CTEP.

Pero sus declaraciones políticas no fueron centradas únicamente en la oposición. También remarcó que el kirchnerismo duro todavía no logra entender los motivos por los cuales mantuvo abierto el diálogo con la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “Sectores del kirchnerosmo no entendían por qué nos sentemos con Macri, pero Macri financió políticas públicas a favor de los movimientos sociales”, sostuvo.

Consultado sobre su rol y puentes con la administración de Alberto Fernández, Grabois manifestó que “empezaron a escucharlo un poco más” pero remarcó que todavía no tiene referente político. En cuanto su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la CTEP consideró que se trata de una “figura histórica deslumbrante” sobre quien tiene “admiración” pero también varias críticas: “Macri y Cristina existen. No se les puede decretar la muerte. Hay base sociales para los extremos como Macri y Cristina”, consideró.

🚨 [#GraboisEnRM] 🗣️ Juan Grabois: "No se resuelve tomando tierras, no se resuelve haciendo nada, se resuelve con políticas públicas serias"



📲 #RM con @rominamanguel



📺 Seguí la entrevista por @A24COM pic.twitter.com/QT72NrSrRP — A24.com (@A24COM) October 26, 2020

Asimismo Grabois también hizo referencia al conflicto en Entre Ríos entre el ex ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, y su hermana Dolores, de quien el titular de la CTEP es el abogado, por la presunta donación de tierras que habría hecho ella hacia el denominado “Proyecto Artigas”¨ y que generó una denuncia por usurpación por parte del ex funcionario y ex presidente de la Sociedad Rural.

“En el campo de Etchevehere no hay una nota” dijo Grabois que remarcó que es el “abogado de una víctima de una estructura mafiosa” en relación a la familia Etchevehere. Grabois relató como fue el contacto con Dolores Etchevehere y, a su vez, manifestó que él tiene “un interés político” en todo este conflicto.

“Dolores me contó como su familia se apropió de tierras. Los Etchevehere tienen tierras de manera ilícita” sostuvo Grabois que los acusó a ellos de ser los usurpadores de terrenos. “Yo le propuse a Dolores forma un proyecto y la forma de contribuir de ella es ceder el 40% de las tierras”, agregó.

En cuanto a las críticas del ex ministro del macrismo, que manifestó y mostró la documentación mediante la cual Dolores se desprendió de los terrenos que fueron usurpados, Grabois manifestó: “la sucesión de los Etchevehere no tiene inventario, ni participación”. Luego sostuvo que la familia tiene varias cuentas off Shore.