Cristian Ritondo con Novaresio: "Adorni se equivocó en decir 'Me deslomo'"

"Adorni, la verdad es que no te deslomás. Nosotros lo decidimos, yo me presento como candidato a diputado, no puedo decir 'Che me deslomo'. Se desloma el tipo que se levanta a las cuatro de la mañana, la mujer que es servicio doméstico y que labura por hora y va a cuatro casas", apuntó.

Sobre el mismo tema, observó que el funcionario debería haber tenido "una respuesta más clara" y planteó que "cometió errores".

"Cuando vos planteás la austeridad y demás, por más que sea posible, no tenés que llevar a a tu mujer en el avión presidencial. Hay cosas que cuando tenés un discurso tan fuerte y que entró tan fuerte, son errores que no te poder permitir cometer", completó.