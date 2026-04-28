A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TERRIBLE

El drama oculto de Maia Reficco, la nueva novia de Franco Colapinto, tras blanquear su romance con el piloto

Tras blanquear su romance con Franco Colapinto, Maia Reficco quedó en el centro de la escena y salieron a la luz detalles desconocidos de su historia personal.

28 abr 2026, 22:38
El drama oculto de Maia Reficco, la nueva novia de Franco Colapinto, tras blanquear su romance con el piloto
El drama oculto de Maia Reficco, la nueva novia de Franco Colapinto, tras blanquear su romance con el piloto

El drama oculto de Maia Reficco, la nueva novia de Franco Colapinto, tras blanquear su romance con el piloto

Maia Reficco volvió a quedar en boca de todos luego de oficializar su romance con Franco Colapinto a través de imágenes compartidas en redes sociales. Pero en medio del entusiasmo por la pareja, también resurgió una historia de su pasado sentimental que todavía le generaría dolores de cabeza.

Antes de iniciar su relación con el piloto argentino, Maia estuvo en pareja con Kit Connor, una figura internacional reconocida por encabezar la serie Heartstopper. Aunque en la Argentina no tiene la misma masividad, en otros mercados cuenta con una enorme popularidad entre el público juvenil.

Leé también

La foto de Franco Colapinto con Lionel Messi que revolucionó a los fans: el encuentro que nadie esperaba

Franco Colapinto se reunió con Lionel Messi antes del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. (Foto: YPF vía Instagram)

Según distintos comentarios que circularon en plataformas digitales, la artista sería blanco de mensajes agresivos por parte de seguidores del actor, quienes no habrían superado la ruptura amorosa. Incluso, algunos usuarios aseguran que la “hatean” de manera constante en redes.

Según contaron los colegas de Paparazzi, ese sería uno de los motivos por los que Maia intentaría no exponerse demasiado junto a Franco Colapinto, para evitar nuevas olas de comentarios negativos. “La vuelven loca” y le hacen pasar “muy malos momentos”, sostuvieron en medio de la versión.

Maia Reficco y Kit Connor

Más allá de esa situación, Maia construyó una carrera sólida en el exterior. Nacida en Estados Unidos y con fuertes raíces argentinas por parte de su madre, siempre se mostró conectada con las costumbres locales: toma mate, sigue el fútbol y mantiene un fuerte vínculo con el país.

Además de destacarse como actriz y cantante, Reficco también brilló en Broadway, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo del entretenimiento.

Mientras tanto, su nombre sigue creciendo en la prensa local por su historia de amor con Colapinto. Sin embargo, detrás de ese presente feliz también apareció un costado inesperado: el peso de un viejo romance y el hostigamiento virtual que, aseguran, todavía no logra dejar atrás.

Franco Colapinto

¿Cuál es la nacionalidad de Maia Reficco?

Aunque nació en Boston, Maia Reficco pasó parte de su infancia muy conectada con la cultura argentina, algo que siempre dejó en claro en entrevistas y en sus redes sociales. El idioma, las costumbres familiares y su forma de expresarse hicieron que muchos seguidores la sientan como una artista local.

Con el paso de los años, Maia Reficco desarrolló su carrera entre la actuación y la música, logrando reconocimiento internacional. Participó en exitosas series juveniles y también mostró su talento arriba de los escenarios, consolidándose como una figura en crecimiento dentro de la industria del entretenimiento.

Ahora, su nombre volvió a sonar con fuerza en la Argentina no solo por su presente profesional, sino también por su romance con Franco Colapinto. La relación generó enorme repercusión y despertó interés por conocer más sobre la artista que conquistó al piloto.

Maia Reficco
Netflix: la película romántica que sorprende por su historia de amor y su escenario en Italia. (Foto: archivo)

Netflix: la película romántica que sorprende por su historia de amor y su escenario en Italia. (Foto: archivo)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Maia Reficco

Lo más visto