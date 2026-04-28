El drama oculto de Maia Reficco, la nueva novia de Franco Colapinto, tras blanquear su romance con el piloto

Maia Reficco y Kit Connor

Más allá de esa situación, Maia construyó una carrera sólida en el exterior. Nacida en Estados Unidos y con fuertes raíces argentinas por parte de su madre, siempre se mostró conectada con las costumbres locales: toma mate, sigue el fútbol y mantiene un fuerte vínculo con el país.

Además de destacarse como actriz y cantante, Reficco también brilló en Broadway, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo del entretenimiento.

Mientras tanto, su nombre sigue creciendo en la prensa local por su historia de amor con Colapinto. Sin embargo, detrás de ese presente feliz también apareció un costado inesperado: el peso de un viejo romance y el hostigamiento virtual que, aseguran, todavía no logra dejar atrás.

Franco Colapinto

¿Cuál es la nacionalidad de Maia Reficco?

Aunque nació en Boston, Maia Reficco pasó parte de su infancia muy conectada con la cultura argentina, algo que siempre dejó en claro en entrevistas y en sus redes sociales. El idioma, las costumbres familiares y su forma de expresarse hicieron que muchos seguidores la sientan como una artista local.

Con el paso de los años, Maia Reficco desarrolló su carrera entre la actuación y la música, logrando reconocimiento internacional. Participó en exitosas series juveniles y también mostró su talento arriba de los escenarios, consolidándose como una figura en crecimiento dentro de la industria del entretenimiento.

Ahora, su nombre volvió a sonar con fuerza en la Argentina no solo por su presente profesional, sino también por su romance con Franco Colapinto. La relación generó enorme repercusión y despertó interés por conocer más sobre la artista que conquistó al piloto.