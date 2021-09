Desde la oposición, acusan al Presidente de apelar a un fuerte aumento del gasto público, emisión monetaria y al uso y abuso de los Derechos Especiales de Giro del FMI por 4334 millones de dólares para fines electoralistas.

Sin atender a esas críticas, en una visita al municipio de Moreno, Manzur y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunciaron el programa Mi Pieza, que dará financiamiento para la compra de materiales y pago de mano de obra a mujeres que viven en los barrios que se encuentran en el Registro Nacional de Barrios Populares. Estará dirigido a que realicen refacciones, mejoras y ampliaciones de su vivienda.

En una primera etapa, alcanzará a unas 27 mil mujeres con una inversión de 5 mil millones de pesos y un subsidio que oscilará entre 100 mil y 240 mil pesos, según el proyecto presentado.

“Es construcción y derecho a vivienda digna, junto con movilización del mercado interno e impulso al trabajo. Todo en un solo movimiento”, señalaron los funcionarios de Desarrollo Social.

Alberto y Manzur diseñan más anuncios con miras a noviembre

En tanto, el Gobierno tiene en preparación otros anuncios de mejoras en el poder adquisitivo luego de que el martes último presentó el aumento del 13% en el salario mínimo vital y móvil que llegará a 33.000 pesos en febrero próximo. Ese aumento alcanzará a 1.100.000 trabajadores y también arrastrará aumentos en los programas sociales Potenciar Trabajo, de Desarrollo Social, y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“La medida apunta a recomponer el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores”, señalaron en el Ministerio de Trabajo. Por ese motivo, se prevén para los próximos días otros anuncios de aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), un bono de 5000 pesos para jubilaciones mínimas y un paquete de anuncios de obras públicas, entre otras cosas. Todo con un criterio electoral con miras a los comicios del 14 de noviembre.

Pero la otra gran carta que tiene en la manga Alberto Fernández para recuperar terreno electoral es algo que viene anunciando en todos los actos de campaña y que este miércoles volvió a repetir en José C. Paz durante la inauguración de la universidad de ese municipio. "Lo que necesitamos es cambiar planes sociales por trabajo", dijo el Presidente. Sin embargo, no precisó de qué manera lo hará.

Como será el plan para transformar planes sociales en trabajo

Según pudo saber A24.com, el plan consiste en replicar a varios sectores de la economía el Plan de Promoción de Trabajo Registrado Rural, que dispuso que las asignaciones sociales que paga el Estado a los beneficiarios de planes sociales se computen a cuenta del salario de convenio de las distintas actividades y los trabajadores no pierdan el beneficio del plan social pro ese período. Sin embargo, los anuncios no serán esta semana y todavía no se definieron los sectores de la economía a los cuales estarán dirigidos.

“Ya se avanzó con la complementariedad en el trabajo de cosecha (la persona que tiene un plan sigue con el plan y también trabaja en la cosecha). Esa misma lógica de "puente" va a permitir que quien tiene un plan trabaje en el sector privado y que sean complementarios por un tiempo determinado”, dijo a A24.com un funcionario del Gobierno.

Lo que buscará la medida ampliada a otros sectores será generar empleo registrado y garantizar los derechos laborales de trabajadores de todas las actividades y el mejoramiento de sus condiciones de protección social. Sin embargo, para los críticos de estas políticas, la pata que falta es la de la capacitación de muchos sectores vulnerables sin calificación laboral y que no son empleables en muchos sectores de la industria por la falta de cultura del trabajo.

Con este Plan de Promoción de Trabajo Registrado, los beneficiarios de planes y programas sociales y de empleo, como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar, entre otros, podrán ser contratados en las actividades sin que ello implique la pérdida de los beneficios que perciben. Es decir, siguen cobrando sus planes en paralelo al salario y si deben abandonar el trabajo formal mantendrán sus asignaciones sociales.

Por otra parte, los titulares de las AUH y AUE que sean registrados en las modalidades temporarias de todos los sectores percibirían las asignaciones familiares contributivas que les corresponda, por el valor las AUH. Cuando cesa el vínculo laboral, estos trabajadores tendrán derecho a volver a las asignaciones universales que tenían antes de ser incorporados.