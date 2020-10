"Juguemos a ser Cuba... (con la propiedad de los malos)": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumenta, por A24

En su editorial titulado "Juguemos a ser Cuba... (con la propiedad de los malos)", en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la postura del Gobierno ante las tomas que se registran el distintos puntos del país e instó a "recuperar el sentido común en Argentina" porque "no todo es opinable y debatible".

"Juguemos un rato a ser Cuba, pero con la propiedad privada de los malos. El Presidente minimizó en las últimas horas la ocupación del campo de la familia de los Etchevehere en Entre Ríos: 'Son cosas que pasan entre ricos'. Esto se llama culpa ideológica, hay una necesidad permanente de quedar bien con el progresismo, hay un 'pero' permanente e ideologizado".

"Ese 'pero' lo único que hace es generar confusión y termina produciendo un vacío legal. Y esto sigue pasando porque el orden es un concepto de derecha, que sigue asociado, erróneamente, con lo conservador y facho; pero es al revés. No hay nada más reaccionario que la falta de orden. ¿Qué debería decir el Gobierno? El derecho a la propiedad privada es innegociable".

"En algún momento, hay que recuperar el sentido común en Argentina, no podemos estar discutiendo todo el tiempo y tener una opinión para todo. No todo es opinable y debatible. Hay cosas que están bien y otras que están mal y no hay peros...".

"Lo que viene haciendo Juan Grabois una y otra vez es justificar y legitimar las usurpaciones. El problema no es Grabois, sino el Gobierno que no dice nada, mira para otro lado y coquetea con esas declaraciones. Y cuando sos tibio con la ilegalidad, lo estás avalando".

"En el discurso del kirchnerismo hay un coqueteo permanente con el Mayo Francés, con la revolución cubana y con el chavismo venezolano. El éxito debe ser condenado y la pobreza glorificada; salvo la riqueza de los funcionarios que es intocable. Creo que los funcionarios de este Gobierno deberían decir algo, ya ni siquiera en defensa de la propiedad privada de la gente, sino de la suya. La mayoría de los integrantes de este Gobierno tienen campos y viven en countries. Créanme, no les va a gustar cuando Grabois se quede con sus terrenos".

"Les aseguro que estamos teniendo una discusión que ni siquiera es del S.XX, sino del S.XIX. En el mundo hay solamente 4 países donde está en discusión la propiedad privada: Venezuela, Cuba, Corea del Norte y Argentina. ¿Les parece que vamos por el camino correcto?".