Caso Agostina Vega: la sospechosa entrega que pone a los hermanos que lavaron el Ford Ka en la lupa de la Justicia

La situación llamó la atención de los efectivos porque los objetos estaban siendo entregados justamente a Andreani. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, si se trataba de pertenencias que habían sido retiradas del Ford Ka durante el lavado, su devolución podría aportar datos sobre qué había dentro del vehículo después de que Barrelier lo utilizara.

Los hermanos bajo la lupa

El episodio también reavivó interrogantes sobre las declaraciones que los hermanos Gabriel y Ezequiel Ludueña realizaron al comienzo de la investigación. Ambos habían asegurado que únicamente limpiaron el exterior del automóvil y que por dentro el vehículo estaba "impecable". Incluso sostuvieron que no abrieron el baúl y que solo retiraron las alfombras para lavarlas.

"No vimos nada, ni sangre ni manchas. Estaba impecable, solo dos latitas de gaseosa", habían afirmado públicamente tras ser convocados a declarar.

Sin embargo, la aparición de objetos que presuntamente permanecían en el Ford Ka generó nuevas preguntas entre los investigadores. Una de ellas es por qué esos elementos no habían sido mencionados anteriormente y cuál era exactamente su origen.

El rol del Ford Ka

Durante los procedimientos realizados en la casa de Barrelier, los pesquisas secuestraron baldes, trapos, sábanas y otros elementos que podrían haber sido utilizados para limpiar rastros. No obstante, todavía existen objetos que no fueron encontrados, entre ellos dos conservadoras que son buscadas por los investigadores.

El Ford Ka negro es una de las piezas centrales del expediente. Andreani declaró que se lo prestó a Barrelier el 25 de mayo porque le aseguró que necesitaba llevar ropa a un familiar. Las cámaras de seguridad registraron movimientos del vehículo durante ese período y la principal hipótesis judicial sostiene que fue utilizado para trasladar los restos de Agostina.

Por el momento, los hermanos Ludueña no están imputados en la causa. Sin embargo, las imágenes registradas durante el fin de semana y los elementos que intentaban devolver a Andreani quedaron incorporados al análisis de los investigadores, que buscan determinar si esos objetos pueden aportar información sobre lo que ocurrió dentro del automóvil después del crimen.