La tragedia que nadie quiere volver a ver en un Mundial: así nació el protocolo que salva vidas

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Su caso no solo fue tristísimo y causó conmoción en el mundo entero. La FIFA decidió involucrarse activamente en un protocolo especial de emergencias para los encuentros profesionales de fútbol. Un "manual" con los pasos a seguir ante una súbita descompensación.

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Un caso como el de Foé debía evitarse por todos los medios posibles. Así fue como el 12 de junio de 2021 (Euro 2020, disputada en 2021 por la pandemia), Dinamarca enfrentaba a Finlandia en Copenhague, cuando Christian Eriksen se desplomó repentinamente cerca del final del primer tiempo. Sufrió un paro cardíaco y debió ser reanimado en el campo de juego mediante RCP y desfibrilación. El médico de la selección danesa llegó a afirmar que el jugador había estado "ido" antes de ser recuperado. El protocolo desarrollado tras la muerte de Foé le salvó la vida.

Marc Vivien foe El plantel de Camerún en la copa confederaciones de 2003. Salió a jugar la final ante Francia con la imagen de su compañero muerto de un infarto jugando las semifinales. (Foto: Gentileza Marca)

Eriksen volvió a jugar apenas ocho meses después con un dispositivo implantado en su cuerpo para controlar sus "arritmias". No obstante, el pasado el 7 de junio de 2026, durante un amistoso entre Dinamarca y Ucrania en Odense, Eriksen volvió a desplomarse.

Según los informes médicos, se llevó la mano al pecho antes de caer al césped. El partido fue suspendido inmediatamente. Los médicos informaron que el desfibrilador implantado funcionó correctamente y que Eriksen estaba consciente y estable.

El riesgo de una muerte súbita y los mundiales

Afortunadamente, nunca en la historia de los mundiales ocurrió nada similar. Desde 1930, el primero en Uruguay, hasta Qatar 2022. Estamos a tres días del inicio del Mundial 2026 y el protocolo de la FIFA está más que vigente.

manual de la FIFA para emergencias médicas 2 El manual de emergencia médicas de la FIFA. Vigente en este Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Allí dice: "La evaluación de un jugador que se desploma o sufre una lesión debe ser estructurada y coherente. Independientemente de que un jugador requiera atención médica durante un entrenamiento, una sesión de calentamiento o un partido, contar con un protocolo que pueda aplicarse de la misma manera en cada ocasión ayudará a garantizar los mejores resultados posibles".

"Debemos contar con el equipamiento adecuado, los conocimientos y habilidades necesarios, así como con una comprensión clara de nuestro propio rol y del papel que desempeñan los demás integrantes del equipo médico".

Planificar y comunicar con anticipación quién asumirá cada responsabilidad clínica aumenta significativamente las posibilidades de obtener una respuesta óptima. "Por lo tanto, la planificación es un elemento clave para garantizar que la cadena de supervivencia se mantenga lo más sólida posible".

Eso es lo que ha hecho obligatoria por ejemplo, la presencia de equipos de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) y desfibriladores. Así como ambulancias de alta complejidad en lugares estratégicos para acceder al campo de juego.

Entre otras cosas, en su parte de acción primaria, el manual dice: "La evaluación primaria implica la estabilización inmediata de la columna cervical y una evaluación simultánea de la vía aérea (Airway). A continuación se evalúan la respiración (Breathing) y la circulación (Circulation) antes de pasar a la evaluación del estado neurológico (Disability) y, por último, a la planificación de la extracción y exposición (Extraction and Exposure) para asegurar que ninguna lesión oculta pase desapercibida".

manual de la FIFA para emergencias médicas Luego del caso Foé, los procedimientos a seguir en un detallado manual de la FIFA. (Foto: FIFA)

El texto tiene numerosas ilustraciones para comprender cómo se debe actuar ante cada posible caso de una emergencia. Con procedimientos a seguir de manera puntillosa.