La entrevista de Nati Jota a Nahir Galarza que terminó con una escandalosa confesión: "Por primera vez".

Finalmente llegó el momento. Este lunes 8 de junio, a las 20.30, por YouTube, el canal de streaming OLGA emite la entrevista completa de Nati Jota y Paulo Kablan a Nahir Galarza, la joven que cumple cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, en diciembre de 2017. La nota se había anunciado inicialmente para el 2 de junio, pero fue postergada por decisión del canal tras el femicidio de Agostina Vega, dado el fuerte impacto que ese caso generó en la opinión pública. Ahora, sin más demoras, el mano a mano que prometía ser explosivo llega completo a la pantalla.