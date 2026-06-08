La entrevista de Nati Jota a Nahir Galarza que terminó con una escandalosa confesión: "Por primera vez".

Desde las redes de OLGA, el canal anticipó el contenido con una frase que dejó en claro la magnitud de lo que se verá: "Nahir Galarza habla por primera vez tras su condena firme a prisión perpetua. Nati Jota y Paulo Kablan la entrevistan desde la cárcel de Paraná, a casi nueve años del asesinato de Fernando Pastorizzo". Y el adelanto que se difundió a finales de mayo, de apenas 35 segundos, ya fue suficiente para generar un vendaval de polémica. En ese reel, Galarza confesó por primera vez que fue ella quien mató a Fernando con el arma de su padre, y lanzó una reflexión que heló la sangre a quienes siguieron el caso de cerca: "No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así". El clip desató posturas cruzadas en redes, con críticas tanto hacia las declaraciones de Nahir como hacia la propia conductora por la forma en que manejó la entrevista. Esta noche, todo en su versión completa.