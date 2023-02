Juicio político a la Corte | Horacio Rodríguez Larreta alertó sobre "el desprecio del Gobierno por la democracia"

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el referente del PRO afirmó que la iniciativa contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti "es una violación a la Constitución", ya que advirtió que se los pretende remover "por el contenido de sus sentencias".

larreta.png

Para graficar la situación, el dirigente de Juntos por el Cambio agregó: "Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos".

Y continuó: "Además, es desconocer la misión propia de la Justicia, que es interpretar y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes, siendo la Corte Suprema quien tiene la última palabra".

En ese sentido, Rodríguez Larreta remarcó, respecto a los fallos del máximo tribunal, que "aunque al Gobierno no le guste, lo tiene que cumplir".

"Pero lo más grave es que la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho. Es lo que garantiza la vida, la libertad y la propiedad de cualquier ciudadano. Con una Justicia sometida al poder político, como pretende este Gobierno, todos los argentinos quedamos desamparados", planteó.

Para Larreta el pedido de juicio político impulsado por Alberto Fernández "es un ataque más al Poder Judicial"

El mandatario de la Ciudad señaló que el pedido de juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández "es un ataque más al Poder Judicial" y advirtió que "hará un daño gravísimo a la economía".

Sobre este último punto, el aspirante a la Presidencia se preguntó: "¿Quién invierte en un país en el que un Presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?".

De todos modos, se mostró confiado en que "no va a prosperar" la remoción de los magistrados de la Corte Suprema: "Los vamos a frenar en el Congreso".

corte suprema.jpg El referente del PRO afirmó que la iniciativa contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti "es una violación a la Constitución",

Como cierre del comunicado, Rodríguez Larreta hizo alusión a sus aspiraciones nacionales: "Hace meses vengo recorriendo el país y no hay un solo argentino que me haya dicho que su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte. Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este Gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades".

Y concluyó: "Estamos cada día más cerca del cambio. En cada argentino veo la fuerza para construir juntos un país distinto, que respete la Constitución y que se ocupe de los problemas de verdad, los que nos afectan a todos cada día. El futuro es respetando la ley".