Julio Garro en la mira: el Gobierno evalúa su futuro tras exigir disculpas a Messi

"El capitán de la Selección debe pedir disculpas por este caso, igual que el presidente de la AFA. Nos deja mal parados", comentó Garro en la mañana, lo que provocó una rápida reacción de los usuarios libertarios que pidieron su destitución, contando con el respaldo del presidente Javier Milei.

En sus redes, Milei compartió sin opinar el mensaje de @elpittttt: "Todos sabemos lo que el javo ama y banca a Messi... Decir que Messi tiene que pedir disculpas a unos europeos colonizadores por una canción que dice la verdad es ir contra la ideología del javo. Garro tiene que estar afuera ya mismo".

Garro en la cuerda floja

El legislador y asesor económico de Milei, Ramiro Marra, también rechazó las declaraciones de Garro: "El bicampeón de América, campeón del Mundo y mejor futbolista de la historia no tiene que pedirle perdón a nadie. Que sigan llorando por una simple canción de fútbol", publicó Marra antes de eliminar el mensaje.

Daniel Parisini, conocido en las redes como "Gordo Dan", también exigió la salida de Garro: "Bueno, ya sabes cómo funciona esto, ¿no, Julio Garro?", aludiendo a la salida del exsecretario de Agricultura Fernando Vilella.

Otras cuentas populares como Traductor Te Ama y el diputado bonaerense Agustín Romo se sumaron a los repudios: "Los campeones del mundo no tienen que pedirle disculpas a nadie", planteó Romo, añadiendo: "Macri: Milei no me dejas poner funcionarios en el gobierno, poné a Garro".

Ante el aluvión de críticas, Garro negó sus declaraciones en un mensaje en X: "Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva". Sin embargo, las aclaraciones parecen haber llegado tarde.

Aunque no hay información oficial sobre el futuro de Garro, el apoyo virtual de Milei sugiere que los dichos contra Messi no solo fueron desacertados, sino que podrían ser motivo suficiente para su remoción del cargo.