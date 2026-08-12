Karina Milei relanza La Libertad Avanza bonaerense con la mira en las elecciones 2027

Según confirmaron fuentes que ya trabajan en el armado territorial de LLA, Karina ya piensa en Diego Santilli como el candidato más apto para la gobernación y confirmar la alianza con el PRO local.

Los ejes de la campaña que piensa Karina para ganarle la Provincia al PJ

Según pudo saber A24.com de fuentes libertarias que ya trabajan en el armado de la campaña de LLA, Karina Milei y sus armadores bajaron línea para que los candidatos y referentes bonaerenses salgan a recorrer los barrios del conurbano con el mismo mensaje.

"La idea principal es la promesa de que el Estado cumpla su rol brindando seguridad, salud y educación y que le quite el pie del pecho a los bonaerenses con impuestos que solo sirven para sostener la planta política del kirchnerismo", señaló un referente bonaerense de LLA tras participar de la cumbre en Casa Rosada con Karina.

El acto fue convocado días después de que Karina Milei convocara a todos los diputados y senadores de LLA de la Provincia a un encuentro en el que les pidió informes y bajó líneas de acción para resaltar la situación de crisis que atraviesan los bonaerenses.

"Pidió que continuemos instalando los temas que le preocupan a los bonaerenses en la agenda pública y que controlemos la gestión de Kicillof todo lo que podamos", resumió la fuente.

Y agregó que cerca del titular de LLA en ese territorio, Sebastián Pareja, "siguen a rajatabla los pedidos del Presidente y la idea es, por sobre todas las cosas, ganar la provincia de Buenos Aires".

En ese sentido, reconocen que hoy "el candidato más competitivo es Diego Santilli" para competir en 2027 por la gobernación y que lo harán en alianza con el PRO, que es conducido por el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, un hombre muy cercano a Santilli.

Sin embargo, en LLA aclaran que "todavía falta mucho para la elección" y que todavía no está definido como será el escenario político para los comicios en donde se elegirán gobernador, intendentes y legisladores bonaerenses.

"No tenemos idea", admiten sobre la posibilidad de que Kicillof convoque a elecciones en la misma fecha que los comicios generales de octubre o que, como circula en algunos pasillos, adelante la fecha. "Ellos tienen la lapicera para definir esos temas", agregan.

En LLA afirman, además, que "con el peronismo nunca se sabe hasta 10 minutos antes" del cierre de listas, en referencia a quién será el candidato que deberá enfrentar LLA para la gobernación.

De todas las alternativas, expresan que la orden de Karina Milei fue "preparamos para ganar en cualquier terreno", y se muestran confiados en el campamento que conduce Sebastián Pareja.

De eso hablaron Ritondo y Pareja en un encuentro esta semana donde acordaron presentar dos proyectos de ley juntos en la legislatura bonaerense.

Nos reunimos con Sebastián Pareja para impulsar juntos, desde La Libertad Avanza y el PRO, dos reformas que van al hueso en la Provincia de Buenos Aires: menos privilegios y una política de una vez por todas al servicio de la gente.



Primera: defender el límite de dos mandatos… pic.twitter.com/zSYVkz3t16 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 12, 2026

De la "interna" a la "unidad" libertaria bonaerense

Como el armador territorial de los hermanos Milei, Pareja buscaba posicionarse también para la gobernación, pero estaría dispuesto a ceder ese lugar si Santilli es el bendecido por Karina Milei y las encuestas.

Hoy, las fichas en LLA están puestas en el jefe de Gabinete, que tiene como antecedente para mostrar haber ganado las legislativas de 2025, al reemplazar como cabeza de lista de diputados a José Luis Espert, que tuvo que renunciar a la candidatura por la denuncia de sus vínculos con un narcotraficante.

Cerca de Pareja también admiten que en la próxima elección deberá compartir cartel y listas con los referentes de la agrupación interna Las Fuerzas del Cielo que lidera el asesor presidencial y estratega Santiago Caputo.

Lejos de las peleas internas que los mostró fuertemente enfrentados en las legislativas del año pasado, ahora en ambos campamentos libertarios hablan públicamente de "unidad".

De hecho, en la reunión de la Casa Rosada con legisladores, Karina Milei se mostró sacándose fotos con el jefe del bloque de diputados bonaerenses, Agustín Romo, un dirigente que responde directamente a Caputo.

Cerca de Pareja sostienen que tras haberlos dejado afuera de todas las listas en la elección pasada, Romo y otros referentes identificados con Caputo tendrán lugar en las listas para 2027.