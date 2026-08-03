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Karina Milei avanza con el armado electoral de LLA en Chaco y evita hablar de alianza con Zdero

Karina Milei desembarcó con Santilli y "Lule" Menem en Chaco para anunciar el armado territorial de LLA con miras a la reelección de Milei en 2027. Aclaran que será "sin afectar el vínculo institucional y político con el gobierno provincial" de Zdero, uno de los gobernadores radicales alineados a la Casa Rosada.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Karina Milei impulsa el armado electoral propio de LLA en el Chaco con mira a las elecciones de 2027 en todas las provincias. Mientras exploran posibles alianzas con gobernadores.

Karina Milei impulsa el armado electoral propio de LLA en el Chaco con mira a las elecciones de 2027 en todas las provincias. Mientras exploran posibles alianzas con gobernadores.

Karina Milei impulsa el armado electoral propio de La Libertad Avanza (LLA) en el Chaco mientras explora posibles alianzas con gobernadores en otras provincias, como primer paso antes de definir la conformación de listas para acompañar la reelección de Javier Milei en 2027.

Leé también Con Karina Milei y Santilli, la mesa política del Gobierno analizó la reforma del BCRA y la agenda legislativa
Karina Milei volvió a encabezar la mesa política este martes en Casa Rosada. (Foto: Presidencia).

En ese marco, la presidenta de LLA y hermana del presidente, Karina Milei, encabezó una reunión con dirigentes del partido en Chaco para "definir nuevas acciones y fortalecer su presencia territorial". Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez; el senador nacional Juan Cruz Godoy; los diputados nacionales Rosario Goitia y Carlos García; y los diputados provinciales Mayra Jarenko y Adrián Zukiewicz.

En el encuentro, la jefa política del gobierno anunció que avanzará con el armado territorial de LLA en apoyo a la reelección de Milei, aunque aclaró que "la meta planteada es continuar con la consolidación de la Libertad Avanza dentro de la provincia, sin afectar el vínculo institucional y político con el gobierno provincial".

La aclaración se debe a que Leandro Zdero es uno de los gobernadores más alineados a los proyectos de la Casa Rosada aunque evitan hablar de alianzas.

Según informaron fuentes de LLA, durante la reunión "se evaluaron medidas y acciones para consolidar a los referentes del espacio en cada localidad, fortalecer los equipos territoriales y ampliar la presencia de La Libertad Avanza en toda la provincia".

Milei y la relación con gobernadores de cara al 2027

Cerca de Karina Milei concentraron los esfuerzos en "el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia" y la búsqueda de "nuevos referentes provenientes del trabajo, la producción y la actividad privada" con la mira en el armado de listas de candidatos nacionales, provinciales y departamentales propios.

Sin embargo, aunque no la descartaron, por ahora evitaron definir ninguna alianza con el partido del gobernador Zdero, quien desde que llegó LLA al poder viene apoyando casi todos los proyectos de leyes enviados por Javier Milei al Congreso.

Los dirigentes destacaron "la importancia de sostener la articulación de la gestión con las autoridades provinciales y valoraron el trabajo conjunto entre la Nación y la provincia para avanzar con proyectos centrales para el desarrollo chaqueño", señalaron desde LLA.

Entre los proyectos acordados con el gobernador Zdero, mencionaron la finalización del Segundo Acueducto del Interior: "Una obra largamente postergada que permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable en numerosas localidades de la provincia", remarcaron.

Desde LLA también analizaron el impacto que podría tener la reforma nacional del régimen de cabotaje para reducir los costos logísticos, potenciar las exportaciones desde el Puerto de Barranqueras y favorecer la reactivación operativa del Puerto Las Palmas.

Karina Milei cerró así, con un encuentro partidario, su corta estadía en el Chaco, junto a Santilli y Lule Menem -los máximos operadores políticos del gobierno nacional con los gobernadores para sacar leyes del Congreso- luego de encabezar con Zdero y otros gobernadores del NEA, una cumbre de Seguridad para coordinar operativos de prevención de inundaciones ante la llegada inminente del fenómeno El Niño.

Allí diferenció la relación "institucional y de gestión" con los gobernadores, mientras por otro lado, ordenó avanzar con el armado territorial de LLA, con encuentros y capacitaciones junto a productores, referentes sectoriales y dirigentes locales.

"El objetivo es acercar las políticas nacionales al territorio y preparar nuevos equipos para representar las ideas de la libertad en cada localidad del Chaco", dijeron fuentes partidarias.

Tal como había anticipado la semana pasada A24.com, Milei espera que los gobernadores apoyen las reformas económicas antes de avanzar en alianzas para 2027.

Así la sesión del Senado convocada para el próximo jueves 6 de agosto para tratar la ley de Propiedad Privada que habilita a la venta de tierras a extranjeros y tratar la reforma del Banco Central que envió Milei al Congreso, serán las pruebas de fuego que pasarán los gobernadores antes de definir alianzas electorales con el Presidente para el año que viene.

La cumbre de Seguridad del NEA por El Niño

El Gobierno nacional convocó este lunes en Resistencia, Chaco, al II Consejo Regional de Seguridad Interior junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar acciones entre la Nación, las provincias del nordeste argentino y la República del Paraguay, frente a desafíos de seguridad de la región.

La apertura del encuentro contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Participaron además el gobernador del Chaco, Leandro Zdero; el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero; los ministros de Seguridad de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones; autoridades de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); representantes de las Fuerzas Federales, de las policías provinciales y equipos técnicos.

En ese marco, se presentó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, impulsado por la Agencia Federal de Emergencias, para fortalecer la coordinación entre la Nación y las provincias frente al fenómeno El Niño y anticipar los posibles impactos del fenómeno y mejorar la respuesta conjunta ante emergencias hidrometeorológicas.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Karina Milei encabezó en Chaco el armado territorial de La Libertad Avanza (LLA) con miras a la reelección de Javier Milei en 2027.
  • El objetivo es consolidar la presencia de LLA en la provincia sin afectar el vínculo institucional con el gobierno de Leandro Zdero.
  • Se exploran posibles alianzas con gobernadores, priorizando el apoyo a las reformas económicas antes de definir acuerdos electorales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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