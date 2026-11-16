Como si eso fuera poco, Edith remató su descargo y dejó en evidencia que, según su particular teoría, tendría que ampliar el rango de edad de sus pretendientes. "Entonces, yo tengo que buscar más arriba, a los viejos decrepitos. No, no quiero decrepitos", lanzó sin vueltas.

Cuál fue la pregunta al hueso de Edith Hermida con Rocío Robles en MasterChef Celebrity

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) vuelve a ser escenario de situaciones inesperadas. En esta oportunidad, mientras los participantes se encontraban preparando una torta rogel, Edith Hermida decidió aprovechar el momento para indagar sobre la relación entre Rocío Robles y Adrián Suar. Sin demasiadas vueltas, la periodista sorprendió a la bailarina con una serie de preguntas sobre su historia de amor con el productor.

La charla se inició cuando Edith quiso conocer los detalles de cómo había sido el primer acercamiento entre ambos. Rocío contó que se conocieron por cuestiones laborales, aunque durante aquella etapa no habían tenido oportunidad de cruzarse personalmente. "Yo arranqué trabajando ahí en Canal 13 y nunca lo vi. Cuando él venía, que venía el día de la apertura del Bailando, no nos veíamos", le respondió.

Pero la explicación no fue suficiente para Hermida, que enseguida quiso profundizar en los comienzos del romance. Esta vez, apuntó directamente a la intimidad de la pareja y le hizo una consulta sin vueltas: "La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?", lanzó. La respuesta de Robles fue contundente y llegó acompañada de una negativa: "Noooo", aclaró, dando a entender que no había ocurrido en aquella primera salida.

Lejos de dar por terminada la conversación, Edith volvió a la carga con otra pregunta todavía más atrevida: "¿Cuánto esperaste para entregar la masita?". La ocurrencia provocó un intercambio distendido y Rocío, entre risas, respondió sin vueltas: "No mucho".