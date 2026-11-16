Alejandra Monteoliva será sometida a una cirugía: qué informó el Ministerio de Seguridad

El operativo que permitió desalojar la cárcel de Devoto

Uno de los procedimientos mencionados por el Ministerio de Seguridad fue el traslado de los últimos detenidos que permanecían en la cárcel de Devoto, una operación que concluyó el jueves pasado.

En esa última etapa, los 69 internos que todavía estaban alojados en el establecimiento fueron trasladados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, luego de la visita del papa León XIV a la unidad.

El procedimiento fue parte de un operativo conjunto del que participaron las cinco fuerzas federales de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.

El proceso de desocupación de la histórica cárcel porteña había comenzado el 11 de octubre y contempló el traslado de alrededor de 1.500 detenidos hacia otros establecimientos penitenciarios.

Tras completar la mudanza, Monteoliva celebró el cierre del penal a través de sus redes sociales. "Dijimos que lo íbamos a hacer y cumplimos", expresó la funcionaria.