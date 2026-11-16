La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, será sometida a una cirugía de columna, según informó oficialmente este lunes el Ministerio de Seguridad.
La ministra de Seguridad Nacional deberá permanecer internada varios días para cumplir con el posoperatorio. Según informó su cartera, había decidido postergar la intervención hasta que finalizaran dos operativos de relevancia: la visita del papa León XIV y el traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz.
Alejandra Monteoliva será sometida a una cirugía: qué informó el Ministerio de Seguridad
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, será sometida a una cirugía de columna, según informó oficialmente este lunes el Ministerio de Seguridad.
A través de un comunicado, la cartera detalló que la funcionaria había decidido postergar la intervención quirúrgica hasta que concluyeran dos operativos considerados de gran relevancia para el área: el dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV y el traslado de los internos que permanecían alojados en la cárcel de Devoto hacia el complejo penitenciario de Marcos Paz.
"La ministra decidió postergar la intervención hasta que finalizaran dos operativos de gran relevancia: la visita del Papa León XIV y el traslado de internos desde Devoto", precisó el comunicado difundido por el ministerio.
Según se informó, Monteoliva permanecerá internada durante varios días para cumplir con el período de recuperación posoperatoria. Sin embargo, continuará siguiendo la agenda de la cartera de manera virtual a lo largo de la semana.
Uno de los procedimientos mencionados por el Ministerio de Seguridad fue el traslado de los últimos detenidos que permanecían en la cárcel de Devoto, una operación que concluyó el jueves pasado.
En esa última etapa, los 69 internos que todavía estaban alojados en el establecimiento fueron trasladados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, luego de la visita del papa León XIV a la unidad.
El procedimiento fue parte de un operativo conjunto del que participaron las cinco fuerzas federales de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.
El proceso de desocupación de la histórica cárcel porteña había comenzado el 11 de octubre y contempló el traslado de alrededor de 1.500 detenidos hacia otros establecimientos penitenciarios.
Tras completar la mudanza, Monteoliva celebró el cierre del penal a través de sus redes sociales. "Dijimos que lo íbamos a hacer y cumplimos", expresó la funcionaria.