Kicillof acusó de "irresponsable" a Milei por la decisión de YPF: "Un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto de 10 años"

Asimismo, dijo: "Dejo constancia que por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del Presidente Milei, tomaron decisiones dictadas por el presente Milei".

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aclaró: "La locación de la planta no tuvo que ver con la adhesión al RIGI nacional. Si la empresa entra al RIGI nacional obtiene los beneficios más allá de dónde instale la planta".

"No es un Boca-River entre provincias. Es clarísimo que al gobierno nacional no le importa ni la producción, el trabajo. Menos todavía en la provincia de Buenos Aires. En San Vicente se triplicó la demanda de comida, es así en toda la provincia", completó Kicillof.

Y disparó: "No es una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: son peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política."

"Milei desde el día 1 que asumió no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires", expresó el mandatario, quien añadió que "con las provincias que son opositoras, Milei ha entrado en una disputa permanente y les ha sacado cosas desde el primer día".

