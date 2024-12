Kicillof cruzó a Milei por la demora en discutir el Presupuesto 2025: "No vamos a estar en democracia plena"

Y agregó: "Estamos todos a la expectativa de que en sesiones extraordinarias, que tienen que convocar el presidente de la Nación, ponga a consideración el Presupuesto nacional".

En referencia al presupuesto de su distrito, el mandatario subrayó: “Hay que dejar aclarado que, normalmente, los presupuestos provinciales utilizan como marco de contexto, como proyecciones macroeconómicas, las contenidas en el presupuesto nacional, que se suele presentar en septiembre como efectivamente se hizo, pero sin un debate ni discusión, sabiendo que ese proyecto se utiliza eso como insumo para ver cuáles son los números macroeconómicos".

"Como lo ha dicho nuestro ministro Pablo López, no dieron lugar a un debate, una discusión o una polémica sobre si estamos de acuerdo o no con que las proyecciones en torno de tipo de cambio, de crecimiento, de balanza comercial se van a cumplir o no, es decir, no es una evaluación sino que se toma como un dato el presupuesto nacional, por eso también es necesario que exista el presupuesto nacional y que se discuta, porque esta intención aparente de gobernar sin presupuesto puede tener que ver también con que las proyecciones que presentaron no las quieren defender o ya no están dispuestos a sostenerla", añadió el gobernador.

Kicillof anunció que la Provincia de Buenos Aires quiere quedarse con el control de Aerolíneas Argentinas

Axel Kicillof rechazó categóricamente una eventual privatización de Aerolíneas Argentinas., y deslizó que su administración está interesada en hacerse cargo del control de la línea aérea de bandera.

“Si el gobierno nacional quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir”, aseguró el mandatario provincial durante una conferencia de prensa que dio en la Casa de Gobierno bonaerense.

Kicillof subrayó que la aerolínea de bandera es fundamental para el país y destacó su relevancia económica y social: “Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable. La Provincia sí la quiere. Esto requiere una serie de pasos institucionales, y hoy expresamos la vocación de empezar a dar esos pasos”.

“La Provincia de Buenos Aires empieza a evaluar los caminos porque no estamos en condiciones de que este gobierno destruya Aerolíneas Argentinas”, agregó el gobernador.

“No estamos en condiciones. No podemos atravesar de nuevo una estafa como la que ya hubo con AA. Estamos a la espera de que se decidan a gestionarla a favor de la sociedad y el pueblo, o si van a hacer otra cosa, impedir el desastre que quien hacer. La modalidad depende, según lo que resuelvan, la PBA tienen diferentes caminos”, concluyó.