La abogada de Alberto Fernández apuntó contra la declaración de Fabiola de hoy: "No es válida"

"La declaración de Fabiola Yáñez no es válida"

La abogada Carreira objetó que el juez Ercolini no la dejó hacer las preguntas que tenía preparadas para la expareja de su cliente. Ante los periodistas, marcó una contradicción entre las actitudes de la ex primera dama: " Si Yañez puede presentarse y dar una declaración en los medios -por la entrevista del fin de semana- no la revictimiza tanto la situación”, declaró.

Ello obedece a que desde Madrid, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, pidió que no se aceptaran las preguntas de la defensora de Alberto Fernández en la declaración ampliatoria ante el juez y Ercolini aceptó ese planteo.

"¿Por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que mi cliente pueda ejercer el derecho constitucional que le corresponde?”, se preguntó Carreira en voz alta.

Es por eso que explicó brevemente por qué esta declaración ampliatoria no debería ser considerada válida: "Yo tenía una resolución, con número escrito. La resolución es inapelable para el Código. No entiendo. Revocó la resolución que había dado y el motivo es no revictimizar a la víctima".

alberto Fernández y Fabiola Yañez..jpg La abogada de Alberto Fernández se quejó de no poder hacer preguntas que tenía preparadas para la ex primera dama (Foto: archivo).

Los próximos pasos de Alberto Fernández

Desde que Yañez formalizó la denuncia por violencia de género, Alberto Fernández no sale de su departamento en Puerto Madero. Por eso, los periodistas le preguntaron a su abogada sobre por qué aceptó la defensa del exmandatario. “Yo creo en lo que me dice mi cliente”, aseguró Carreira.

Con esa certeza, agregó que, llegado el momento, el expresidente acudiría a la sede de los tribunales cuantas veces sea necesario. Carreira, en este tema fue categórica: “Cuando se lo soliciten, no hay ningún inconveniente para que Fernández se presente a declarar”.

Yañez llegó al consulado argentino en Madrid a las 10:11 de la mañana (hora argentina). Justamente, su arribo se produjo instantes después de que el juez Ercolini decidiera rechazar el pedido de la defensa para estar presente en la testimonial, como fue señalado antes.