Beto Casella expuso su fuerte enojo con Tamara Pettinato por la polémica con Alberto Fernández

“Personalmente, es algo que lo tengo que decir y es algo que no hablé ni siquiera con mis compañeros. Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación”, dijo de movida el conductor de El Nueve. Y disparó: “Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo ‘estoy tenido este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo’”.

“Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale”, expresó visiblemente molesto mientras que Edith Hermida acotaba haberse comunicado con ella.

Fue allí que Beto Casella se despachó enojado, y con fina ironía disparó letal: “Igual no es un tema de quién escribe primero. A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos afuera de la tele”.

“Eso me interesa. Lo otro la verdad... Yo no sé nada. Ojalá que esté bien espiritualmente”, deslizó molesto sabiendo que Tamara sigue sin ir a trabajar mientras Walter Queijeiro aclaró que, según había leído en la grilla la semana anterior "ese viaje estaba programado desde antes de que salgan las imágenes con Alberto Fernández. Ella el viernes ya no venía”, lo que asombró a todos.

Beto Casella reveló la charla de Tamara Pettinato con Alberto Fernández tras la viralización del video

El jueves por la noche minutos antes del comienzo de Bendita, el ciclo que conduce Beto Casella en El Nueve, estalló en los medios un escandaloso video de Tamara Pettinato en el despacho oficial del entonces presidente argentino Alberto Fernández en una situación bastante comprometedora en tiempos de pandemia.

Sin poder evitarlo, dado el formato del programa, Casella abordó el tema al tiempo que filtró la conversación que su panelista habría mantenido con el expresidente de la nación, quien en ese momento se encontraba recluida en su camarín.

“Por ahí me llegó mal la información, pero entiendo que Tamara está hablando con Alberto, muy angustiada. Y él le está diciendo ‘decí la verdad, que no pasó nada’. Supuestamente, porque en un momento creo que estaba en alta voz”, deslizó Casella en tono dubitativo.

En tanto, el conductor de Bendita aseguró: “Yo creo que Tamara acá, en la puerta, en algún programa o con una periodista amiga, tiene que explicarlo. Decir en qué contexto fue”, la grabación del polémico video.

Asimismo, agregó que “puede decir ‘yo lo voté, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal’", si bien opinó: "Creo que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es lo único que hay. Por ahí hay otras cosas. Yo no hablé con ella. No le quiero poner ningún tipo de presión”.

Por último, Beto Casella reflexionó sobre los diferentes y polémicos episodios que ha vivido Tamara a nivel familiar. “Y voy a sumar una sola cosa... ¡Qué vida que le ha tocado a Tamara!. En las que se metió, se metió. Y las que le tocaron, le tocaron, que son las más bravas. Porque esto, al lado de otras...”, concluyó.