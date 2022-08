El comunicado de repudio de la Asociación de Fiscales a los dichos del Presidente

Comunicado de la Asociación de Fiscales.jpg

"De lo expuesto, no solo se colige que posee un desconocimiento profundo del caso en el cual se investiga el asesinato del Fiscal General Alberto Natalio Nisman, sino que también, al trazar un paralelismo entre el mencionado y el Fiscal General Dr. Diego Luciani sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor", manifestaron desde la Asociación en un comunicado.

"En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas", recordó la entidad, citando el artículo 109 de la Constitución Nacional, en un texto que posee la firma del presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo.

En tanto, indicó: "Ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna siquiera a través de críticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo".

Basándose en "la división de poderes, que rige y reglamenta la vida institucional de la República Argentina", desde la Asociación remarcaron: "Demandamos un cumplimiento estricto de la letra establecida desde 1853 y ratificada en 1994 en nuestra Constitución Nacional".

La polémica se generó a raíz de una declaración que hizo el Presidente en una entrevista en TN, en la cual un periodista le mencionó que la Corte Suprema de Justicia (CJS) pidió "que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales".

Embed

"Le recomendaría (a Luciani) leer tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, lo único que hizo fue decir un sinfín de disparates", declaró el mandatario.

Sobre la mención del periodista, Alberto Fernández respondió: "Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que haga algo así el fiscal Luciani".

La respuesta del Presidente a la Asociación de Fiscales

El Presidente se encargó de responderle a la Asociación de Fiscales, que lo había criticado por sus declaraciones en defensa de Cristina Kirchner: “No sé dónde estudiaron, pero quiero aclarar algunas cosas. Nosotros vivimos en una república donde hay tres poderes. Los tres dictan actos de gobierno. Los fallos son susceptibles de la crítica pública. Ningún funcionario tiene más derechos que un ciudadano, pero tampoco menos. Y como Presidente tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa”.

En una entrevista con El Destape, Alberto Fernández insistió este jueves que la causa Vialidad contra la vicepresidenta es "disparatada". Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay 15 escalones en el medio", dijo

Y concluyó: "No tengo dudas que desde 2015 se montó un esquema de persecución contra Cristina".