Política
Guillermo Francos
La Libertad Avanza
Elecciones 2025

La autocrítica de Guillermo Francos tras la derrota en las elecciones: un mensaje sobre la economía

Tras la derrota del Gobierno nacional en las elecciones legislativas bonaerenses frente a Fuerza Patria, el jefe de Gabinete admitió errores y destacó la necesidad de analizar la situación para los comicios nacionales de octubre.

El revés electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria logró consolidar su mayoría en la Legislatura bonaerense, generó un llamado a la autocrítica dentro del Ejecutivo nacional. En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que los resultados reflejan una distancia entre lo que el gobierno nacional propone y la percepción de la ciudadanía.

Axel Kicillof, el gran ganador de la elección en la provincia de Buenos Aires (Foto: captura de TV).

“Hay que ver por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”, afirmó Francos en diálogo con Radio Mitre, al mismo tiempo que calificó la derrota como “más que viento, fue un viento muy fuerte”. El funcionario señaló que, tal como expresó el presidente Javier Milei, es momento de evaluar los errores tanto en lo político como en la implementación de políticas económicas.

francos-preciso-que-el-inta-tiene-110000-TI6UYJS4CNBINFSCVAGMRAQUKI

Francos reconoció que varios problemas estructurales afectan a la Argentina y mencionó en particular el déficit fiscal de 2023, un tema que, según él, el Gobierno intentó abordar rápidamente, aunque admitió que para ello se tuvieron que “desatender algunos temas que por ahí al resto de los argentinos les importan”.

Asimismo, el jefe de Gabinete confirmó una reunión de gabinete en Casa Rosada para analizar la derrota y definir estrategias de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. “La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso y en Diputados con las reformas que necesitamos”, subrayó.

Francos remarcó además la responsabilidad compartida dentro del Ejecutivo: “Estamos a disposición del Presidente y lo que él haga será lo mejor para la integración del equipo de trabajo. Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie sale limpio de esto. Todos somos partes del mismo proyecto”.

En cuanto a la reunión de Gabinete prevista para hoy, Francos explicó cuál será el sentido de ese encuentro: “Analizaremos todo esto ahí y yo creo que vamos a tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo”, planteó.

Javier Milei advirtió: "Vamos a acelerar y a profundizar el rumbo"

El presidente Javier Milei reconoció anoche que La Libertad Avanza "hemos tenido un revés electoral" y prometió que "de cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", en su discurso desde el búnker de el partido libertario en La Plata.

"Hay que ser claro: sin ninguna dudas en el plano político hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que aceptar son los resultados, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", analizó el mandatario la derrota del partido libertario en la provincia de Buenos Aires desde el escenario donde estuvo respaldado por su Gabinete y donde se vio, por primera vez, al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Javier Milei con Santiago Caputo y Patricia Bullrich en el escenario de LLA

"Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años", evaluó sobre la oposición y señaló que "este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre".

Sobre el análisis electoral, señaló que "va a conllevar a una profunda autocrítica" y remarcó que "en aquellas cosas que nos hemos equivocado, la vamos a corregir".

