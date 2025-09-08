La autocrítica de Guillermo Francos tras la derrota en las elecciones: un mensaje sobre la economía

Francos remarcó además la responsabilidad compartida dentro del Ejecutivo: “Estamos a disposición del Presidente y lo que él haga será lo mejor para la integración del equipo de trabajo. Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie sale limpio de esto. Todos somos partes del mismo proyecto”.

En cuanto a la reunión de Gabinete prevista para hoy, Francos explicó cuál será el sentido de ese encuentro: “Analizaremos todo esto ahí y yo creo que vamos a tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo”, planteó.

Javier Milei advirtió: "Vamos a acelerar y a profundizar el rumbo"

El presidente Javier Milei reconoció anoche que La Libertad Avanza "hemos tenido un revés electoral" y prometió que "de cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", en su discurso desde el búnker de el partido libertario en La Plata.

"Hay que ser claro: sin ninguna dudas en el plano político hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que aceptar son los resultados, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", analizó el mandatario la derrota del partido libertario en la provincia de Buenos Aires desde el escenario donde estuvo respaldado por su Gabinete y donde se vio, por primera vez, al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Javier Milei con Santiago Caputo y Patricia Bullrich en el escenario de LLA

"Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años", evaluó sobre la oposición y señaló que "este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre".

Sobre el análisis electoral, señaló que "va a conllevar a una profunda autocrítica" y remarcó que "en aquellas cosas que nos hemos equivocado, la vamos a corregir".