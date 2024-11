La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para prevenir la ludopatía: el oficialismo votó en contra

El proyecto buscar restringir la publicidad y la promoción de las casas de apuestas, especialmente en casos en que influencers o figuras del deporte fomenten su uso. También se prohibirán los auspicios de casas de apuestas en el ámbito deportivo.

Quedaría además prohibido el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios de apuestas on line y habría más penas para los titulares de casas de apuestas que incumplan la ley.

diputados ludopatia.JPG

El debate en Diputados por la ley contra la ludopatía

El tratamiento de esta ley fue encabezado por Mónica Frade, presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Frade, de Coalición Cívica, también presidió el plenario que debatió el tema este año y consiguió que se firmara el dictamen el miércoles pasado.

En su intervención, Frade remarcó que este proyecto tomó “desde 2016 hasta ahora para tratarlo” y apuntó a los casos de influencers imputados por promocionar los sitios de apuestas ilegales en redes y cómo esto empeora el problema.

Asimismo, denunció que las apuestas están “desnaturalizando los resultados del deporte como el fútbol” y reiteró que el proyecto pide “la prohibición de publicidad”, así como un “régimen más severo de penas”. “Este es un tema de salud mental”, recordó.

Los argumentos en contra y a favor de la ley

Desde La Libertad Avanza, Nadia Márquez aseguró que no quieren que la ley “sea letra muerta” y que no acompañan el dictamen de mayoría porque no soluciona todos los problemas planteados aunque sí algunos.

“No dudo de las intenciones, pero como en todos los proyectos en los que interviene la izquierda o el kirchnerismo, no creo que de ninguna manera este proyecto pueda resolver el problema”, sentenció la diputada Lilia Lemoine.

El PRO consideró que se está regulando “el juego legal” empujando a los adultos al juego ilegal. “Tendríamos que estar legislando contra la ludopatía infantil, voy a votar todo lo que apunte a regular por los menores”, afirmó el diputado Alejandro Finocchiaro.

Acto seguido, Hernán Lombardi confirmó que no contentos con el resultado del texto final en la propuesta de las comisiones, se abstendrían en la votación.

Por su parte, el presidente del bloque UCR, Rodrigo de Loredo, reafirmó que fue su bancada la que permitió el quórum a pesar de no haber convocado la sesión y pese a tener un dictamen de minoría. “Vamos a insistir con nuestro dictamen para una prohibición lisa y llana”, anticipó antes de la votación.

Por último, desde Democracia Para Siempre, Facundo Manes afirmó que “me parece claro entonces que acá no estamos hablando de una ley, estamos hablando del alma de nuestra nación, de cómo protegemos al ser humano, porque la adicción secuestra al cerebro”, concluyó.