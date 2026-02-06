El Gobierno da a conocer los detalles del inédito acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

"MA&AGA”, fue el primer mensaje difundido por el presidente Javier Milei en la misma red social X, elegida por el gobierno argentino para hacer el anuncio que en la Casa Rosada calificaron como “histórico”. El Presidente reposteó así una foto publicada por el canciller Quirno con la firma del acuerdo.

Minutos más tarde, la Casa Rosada confirmaba los detalles del acuerdo marco que había sido anunciado en noviembre del año pasado por el secretario de Estado norteamericano, Scott Bessent en un claro respaldo a la administración de Javier Milei después del triunfo del gobierno en las elecciones legislativas de octubre, con un comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

En declaraciones tras la firma, Quirno afirmó que “se abre una autopista de inversiones” para la Argentina y que este acuerdo es apenas "un primer paso” para avanzar en un futuro “Tratado de Libre Comercio” con los Estados Unidos, lo que significará la apertura total para el ingreso y egreso de bienes y servicios entre ambos países.

El presente acuerdo incluye la eliminación de aranceles para que 1675 productos argentinos puedan ingresar al mercado estadounidense, y según el gobierno, beneficiará con una ampliación de exportaciones de carne de 20.000 a 100.000 toneladas y un incremento de los ingresos por exportaciones del orden de los 1013 millones de dólares.

Estados Unidos además se comprometió a revisar los aranceles a la exportación de acero y aluminio argentinos, y se analiza bajarlos en un 50%.

Por su parte, Argentina abre su mercado a la importación de bienes industriales, agropecuarios, farmacéuticos, de servicios digitales, como también a inversiones de empresas estadounidenses en la explotación, producción y exportaciones de minerales críticos, tierras raras y energía, entre otros rubros.