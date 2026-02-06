Milei viaja a Santa Fe para la entrega del sable corvo de San Martín a los Granaderos

milei

El conflicto judicial por el traslado del sable

En paralelo al avance del Gobierno, descendientes de Manuela Rosas -hija de Juan Manuel de Rosas y heredera del arma según la voluntad de San Martín- presentaron una acción judicial para impedir el traslado.

La familia solicitó una medida cautelar de no innovar con el objetivo de frenar cualquier movimiento del sable fuera del Museo Histórico Nacional, donde permanece desde 1897. Argumentan que el Poder Ejecutivo desconoce la voluntad expresa de los donantes originales y cuestionan la legalidad de la decisión oficial.

La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella, quien deberá resolver si acepta o no el pedido antes del sábado. Si concede la cautelar, el traslado previsto quedaría suspendido.

El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 81/2026, que derogó una norma de 2015 que ratificaba al Museo Histórico Nacional como depositario definitivo del sable. La nueva disposición establece que la pieza pasará a estar bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

Según el Gobierno, el cambio busca “restituir el contexto histórico” del arma y garantizar mejores condiciones de preservación y seguridad. Además, sostiene que el sable es uno de los símbolos más relevantes de la soberanía argentina y del proceso independentista.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la custodia por parte del Regimiento de Granaderos es coherente con el legado del Libertador y asegura una jerarquía institucional acorde a la importancia histórica del objeto.