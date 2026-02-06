Milei viaja a Santa Fe para la entrega del sable corvo de San Martín a los Granaderos
El Presidente será la figura principal del acto en el que se conmemorarán los 213 años de la Batalla de San Lorenzo y servirá para el traspaso de una pieza histórica que quedó enmarcada en una polémica.
Javier Milei estará este sábado en Santa Fe (Foto: archivo).
Si bien el aniversario de la batalla se cumplió el martes 3 de febrero, el Gobierno nacional decidió realizar la conmemoración oficial el sábado a las 19 en la localidad de San Lorenzo, escenario del único combate en territorio argentino comandado por San Martín durante las guerras de la independencia.
La participación del Presidente fue ratificada tanto por fuentes de la Casa Rosada como por el gobierno provincial. El mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, estará presente en la ceremonia, al igual que el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo. Desde el entorno de Milei dejaron en claro que el acto tendrá un marcado protagonismo del Ejecutivo nacional.
Uno de los momentos centrales será la entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo, medida que desató una polémica institucional y provocó la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar, hasta entonces directora del Museo Histórico Nacional. Su salida se concretó luego de que el decreto presidencial fuera publicado en el Boletín Oficial.
El conflicto judicial por el traslado del sable
En paralelo al avance del Gobierno, descendientes de Manuela Rosas -hija de Juan Manuel de Rosas y heredera del arma según la voluntad de San Martín- presentaron una acción judicial para impedir el traslado.
La familia solicitó una medida cautelar de no innovar con el objetivo de frenar cualquier movimiento del sable fuera del Museo Histórico Nacional, donde permanece desde 1897. Argumentan que el Poder Ejecutivo desconoce la voluntad expresa de los donantes originales y cuestionan la legalidad de la decisión oficial.
La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella, quien deberá resolver si acepta o no el pedido antes del sábado. Si concede la cautelar, el traslado previsto quedaría suspendido.
El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 81/2026, que derogó una norma de 2015 que ratificaba al Museo Histórico Nacional como depositario definitivo del sable. La nueva disposición establece que la pieza pasará a estar bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
Según el Gobierno, el cambio busca “restituir el contexto histórico” del arma y garantizar mejores condiciones de preservación y seguridad. Además, sostiene que el sable es uno de los símbolos más relevantes de la soberanía argentina y del proceso independentista.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la custodia por parte del Regimiento de Granaderos es coherente con el legado del Libertador y asegura una jerarquía institucional acorde a la importancia histórica del objeto.