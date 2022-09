La chicana de Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich: "Yo actúo, no hablo"

"Todas las discusiones internas hay que tenerlas internamente. Yo no las hago públicas. A mi me toca gobernar que no es lo mismo al que opina desde afuera'', advirtió el jefe comunal en medio de las diferencias con la exministra de Seguridad sobre el accionar de las fuerzas durante el fin de semana en el barrio porteño de Recoleta.