El revelador audio de los últimos minutos de los pilotos héroes del avión de Air Canada

A segundos del impacto, los controladores suplicaban al camión de bomberos que se detuviera antes de que chocara contra el Bombardier CRJ-900, que avanzaba por la pista a 150 millas por hora. El impacto mató a los dos pilotos que iban a bordo y dejó a otras 41 personas heridas.

“Rara vez, si es que alguna vez, investigamos un accidente grave en el que haya habido una sola falla”, dijo la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, a The Wall Street Journal.

“Nuestro sistema de aviación es increíblemente seguro porque hay múltiples, múltiples capas de defensa diseñadas para prevenir un accidente. Entonces, cuando algo sale mal, eso significa que muchas, muchas cosas salieron mal", agregó.

En los primeros dos minutos y cuatro segundos previos a la colisión, los pilotos siguieron el procedimiento y se comunicaron por radio con el control aéreo para pedir autorización para aterrizar.

Unos 30 segundos después, la tripulación de Air Canada bajó el tren de aterrizaje, configuró los flaps para el descenso final y confirmó que la lista de verificación de aterrizaje estaba completa.

Con solo nueve segundos antes del impacto, el controlador aéreo pareció darse cuenta de su error e instruyó al camión de bomberos que se detuviera. Un segundo después, el tren de aterrizaje tocó la pista y, poco después, según dijeron las autoridades, la primera oficial Mackenzie Gunther transfirió el control de la aeronave al capitán, Antoine Forest.

Mientras el avión avanzaba a toda velocidad por la pista, se pudo volver a escuchar desde la torre de control la orden al camión de bomberos de detenerse, antes de que la grabación terminara abruptamente.

avion siniestrado La cabina del avión se destrozó por completo. Los dos pilotos murieron en el accidente. (foto: Gentileza Daily Mail)

Pero por el momento, no ha trascendido que se escuchara algo del diálogo entre los pilotos. Lo que refuerza la teoría de que al ver que el accidente era inevitable, se concentraron en tratar de que se produjera el menor daño posible, aunque esa acción, les costara la vida.

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