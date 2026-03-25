Confirmado por el Gobierno: los cajeros automáticos del país dejarán de operar

Entre las principales funciones afectadas se encuentran:

Extracción de dinero en efectivo

Depósito de fondos

Consulta de saldos y movimientos

Transferencias entre cuentas

La imposibilidad de acceder a estas operaciones genera un impacto inmediato, sobre todo en sectores que dependen del efectivo para su actividad diaria.

El problema de fondo: conectividad y suministro continuo

Uno de los puntos críticos señalados por el DHS es que los cajeros automáticos requieren una conexión constante tanto a la red eléctrica como a los sistemas bancarios. Esto significa que no basta con que el dispositivo esté físicamente intacto: necesita estar conectado en todo momento.

Cuando se produce un corte de energía:

Se interrumpe el funcionamiento del equipo

Se pierde la conexión con los servidores bancarios

Se bloquea la validación de operaciones

Incluso en casos donde existen generadores eléctricos, no todos los cajeros están preparados para operar con sistemas alternativos. Por eso, la recuperación del servicio puede tardar más de lo esperado, dependiendo de la magnitud del apagón.

Alternativas digitales: una solución parcial

Frente a este escenario, las autoridades sugieren recurrir a canales digitales como la banca online o las aplicaciones móviles. Estas plataformas permiten realizar diversas operaciones sin necesidad de acudir a un cajero.

Sin embargo, esta alternativa también tiene limitaciones. Los servicios digitales dependen de la conectividad a internet y de la energía eléctrica en los hogares, por lo que un apagón generalizado puede afectar igualmente estas opciones.

Además, no todos los usuarios tienen acceso o familiaridad con estas herramientas, lo que deja en evidencia una brecha tecnológica que se vuelve más crítica en situaciones de emergencia.

Efecto dominó: otros servicios que pueden verse afectados

El impacto de un corte de energía no se limita al sistema bancario. Según el DHS, los apagones pueden desencadenar una serie de problemas en cadena que afectan múltiples servicios esenciales.

Entre los sectores más comprometidos se encuentran:

Comunicaciones

La caída del suministro eléctrico puede interrumpir redes telefónicas y de internet, dificultando la comunicación entre personas y organismos.

Transporte

Semáforos fuera de servicio, sistemas de trenes afectados y estaciones cerradas son algunas de las consecuencias más frecuentes.

Abastecimiento de agua

Las plantas de tratamiento y bombeo requieren energía, por lo que los cortes prolongados pueden comprometer el suministro de agua potable.

Comercio y supermercados

Muchos negocios deben cerrar sus puertas ante la falta de electricidad. Además, los sistemas de cobro electrónico dejan de funcionar, limitando las ventas.

Estaciones de servicio

Las gasolineras también dependen de la energía para operar. Sin electricidad, no es posible cargar combustible, lo que agrava la situación general.

Impacto en la vida cotidiana

La interrupción simultánea de estos servicios genera un escenario complejo. La falta de acceso a dinero en efectivo, combinada con la caída de sistemas electrónicos de pago, puede paralizar la actividad económica en cuestión de horas.

En contextos urbanos, donde el uso de efectivo ya es limitado, esto puede parecer menos grave. Pero en muchas zonas, el dinero físico sigue siendo esencial, especialmente para pequeños comercios o sectores informales.

A su vez, los cortes prolongados también afectan:

La conservación de alimentos

El funcionamiento de dispositivos médicos

La seguridad en hogares y espacios públicos

La importancia de la prevención

Ante este panorama, las autoridades insisten en la necesidad de contar con un plan de preparación para emergencias. La anticipación puede marcar la diferencia entre una situación manejable y una crisis.

Uno de los puntos clave es disponer de una reserva mínima de efectivo, que permita afrontar gastos básicos en caso de que los sistemas electrónicos fallen.

Asimismo, se recomienda:

Tener alimentos no perecederos

Contar con linternas y baterías

Mantener dispositivos cargados

Identificar puntos de asistencia cercanos

Recomendaciones oficiales para enfrentar un apagón

El DHS difundió una serie de consejos prácticos para actuar durante un corte de energía. Estas medidas buscan minimizar riesgos y preservar recursos.

Cuidado de alimentos

Se recomienda mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar la temperatura interna el mayor tiempo posible.

Uso seguro de generadores

En caso de contar con un generador eléctrico, debe utilizarse únicamente en exteriores y lejos de ventanas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evitar fuentes de calor peligrosas

No se deben usar hornos ni estufas para calefaccionar el hogar, ya que esto puede generar incendios o acumulación de gases tóxicos.

Protección de dispositivos

Es aconsejable desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños cuando se restablezca el suministro.

Un llamado de atención global

Aunque la advertencia proviene de Estados Unidos, el problema no es exclusivo de ese país. La dependencia de la infraestructura eléctrica es un fenómeno global, y cualquier región puede enfrentar situaciones similares.

En América Latina, por ejemplo, los cortes de energía no son infrecuentes, lo que aumenta la relevancia de este tipo de alertas. La creciente digitalización del sistema financiero hace que la vulnerabilidad sea cada vez mayor.

El futuro de los sistemas bancarios frente a emergencias

La situación plantea un desafío para bancos y gobiernos: cómo garantizar la continuidad de los servicios en contextos adversos.

Algunas posibles soluciones incluyen:

Implementación de cajeros con baterías de respaldo

Desarrollo de redes más resilientes

Promoción del uso de tecnologías offline

Mejora en los sistemas de respuesta ante emergencias

No obstante, estos cambios requieren inversión y planificación a largo plazo.