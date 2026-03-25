"¿Para qué me quieren viva?": la dura historia de Noelia, la joven que morirá por eutanasia
Tras casi dos años de batalla judicial y en medio de la oposición de su familia, la joven de 25 años logró que la Justicia avalara su pedido de eutanasia.
"Quiero dejar de sufrir", el reclamo de Noelia, la joven que este jueves se someterá a la eutanasia en España.
Son los últimos momentos con vida de Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años de Barcelona, que este jueves 26 de marzo recibirá la eutanasia asistida en España tras casi dos años de una intensa batalla judicial y la fuerte oposición de su familia.
Los tribunales españoles avalaron su petición en distintas instancias y, este mismo martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó la última solicitud de medidas cautelares presentada por su padre, despejando por completo el camino para cumplir su voluntad.
La decisión de Noelia surgió en un momento de profunda vulnerabilidad, cuando sufrió una agresión sexual múltiple. En ese contexto, bajo los efectos de la cocaína, se arrojó desde un quinto piso en un intento de suicidio. Sobrevivió.
Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras: quedó con una paraplejia completa e irreversible, sin movilidad desde la cintura para abajo, con dolores crónicos intensos que ningún tratamiento logra controlar y una dependencia absoluta de terceros para cada aspecto de su vida diaria, como moverse, asearse, alimentarse o realizar cualquier actividad básica.
Amparada en la ley vigente, la joven solicitó la eutanasia. Los equipos médicos que la atendieron, junto con la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, estudiaron su caso y confirmaron que cumplía todos los requisitos exigidos: su determinación era consciente, informada, libre y reiterada en el tiempo, sin presiones externas ni fluctuaciones.
A pesar de eso, su padre se opuso con firmeza y, con el respaldo de la asociación Abogados Cristianos, presentó recurso tras recurso. El proceso se extendió durante casi 20 meses, recorrió varias instancias judiciales en España, incluido el Tribunal Constitucional, y llegó finalmente hasta Estrasburgo.
La familia defendía que la vida de Noelia, aunque muy limitada, debía ser preservada a toda costa. Ella, por su parte, insistió en su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a no seguir “soportando un sufrimiento” que considera inhumano.
"Quiero dejar de sufrir", el reclamo de la joven que se someterá a la eutanasia en España
En su única y reciente entrevista pública, concedida al programa "Y ahora Sonsoles", emitida este martes, Noelia sostuvo: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”.
Sobre el enfrentamiento con su familia fue muy directa: “Ninguno está a favor. Pero la felicidad de un padre o una madre no tiene que estar por encima de la vida de una hija. ¿Para qué me quiere viva, para tenerme en un hospital?”.
También reflexionó con dolor: “Yo les dejo sufriendo. Pero ¿y mi sufrimiento?”, concluyó.
La eutanasia es legal en España desde el 25 de junio de 2021, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 3/2021, conocida como Ley de Muerte Digna.
La norma, aprobada por el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de ese año, convirtió al país en uno de los pocos del mundo en regular esta práctica y permite la muerte asistida en casos de enfermedades graves e incurables o de padecimientos crónicos e invalidantes que provoquen un sufrimiento físico o psíquico intolerable.