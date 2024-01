La contundente definición de Martín Menem sobre la fecha en que se tratará la Ley Ómnibus

Hasta ahora, el debate se concretó a lo largo de tres extensas jornadas, en el marco de las comisiones de Legislación General, a cargo del diputado de LLA, Gabriel Bornoroni; Asuntos Constitucionales, que preside el legislador libertario Nicolás Mayoraz y de Presupuesto, encabezada por José Luis Espert (Avanza Libertad).

Tras esos plenarios, el oficialismo aceptó ayer el planteo de los bloques opositores de invitar a entidades empresarias, cámaras y representantes de ONG de la sociedad civil para que expongan sus dudas en torno a la ley a partir del lunes.

En medio de las disertaciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, los principales referentes de los bloques continuaron las negociaciones en torno a los puntos del proyecto que presentan cuestionamientos, sobre todo los referidos a retenciones a las exportaciones y a aquellos que puedan afectar a los jubilados.

La mayoría de los representantes de los bloques, entre ellos los de LLA y los de la oposición -excepto Unión por la Patria y la Izquierda- coincide en que la semana próxima, entre miércoles y jueves, se estaría emitiendo el dictamen.

En ese sentido, el titular de la Cámara baja sostuvo que tras las audiencias del lunes, "empezaremos a trabajar en el dictamen para llevar el proyecto al recinto lo antes posible".

"Tenemos una urgencia muy importante, ya lo dijo el Presidente, porque 'no hay plata'. El plan ideal es (aprobar la Ley) lo antes posible. Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se va a trabajar, se viene trabajando intensamente en enero. Es algo inédito que la cámara esté abierta y trabajando ahora", aseveró Menem.

"No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco", enfatizó Menem respecto a la posibilidad de sesionar durante los fines de semana para avanzar en el debate del proyecto de Ley.