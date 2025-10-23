La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Lázaro Báez en una causa por aportes previsionales

El expediente analizaba si el empresario había omitido depositar en tiempo y forma los aportes previsionales retenidos a los trabajadores de firmas como Valle Mitre S.A., Austral Agro S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L., Sucesión Adelmo Biancalani y Kank & Costilla S.A.

MZR3GJOW3FC3HLHVFBLPXHDHSE (1) El empresario fue trasladado recientemente desde el penal de Río Gallegos a la cárcel de Ezeiza (Gentileza: señalcalafate.com)

El Ministerio Público Fiscal sostenía que las compañías del grupo no habían ingresado las contribuciones dentro de los plazos legales, lo que podría configurar el delito previsto en la Ley Penal Tributaria N° 24.769. Sin embargo, la Corte, al aplicar el artículo 280, no trató el fondo de la cuestión y confirmó el sobreseimiento dictado por la Sala B del tribunal.

Las otras causas judiciales contra Lázaro Báez

Aunque esta causa quedó cerrada definitivamente, Lázaro Báez continúa cumpliendo una condena unificada de 15 años de prisión por los casos “Vialidad” y “Ruta del Dinero K”, ambos vinculados a corrupción y lavado de dinero durante los gobiernos kirchneristas.

El empresario, considerado uno de los principales contratistas del Estado durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, se encuentra actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, tras ser trasladado desde Río Gallegos por orden del juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó otorgarle la prisión domiciliaria.

45E4WDRNNJBTZKP2BLLCR2KHPE Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal (Foto: MPF)

A sus 69 años, Báez padece EPOC, hipertensión, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales, según consta en los informes médicos del Servicio Penitenciario Federal.

Las causas pendientes y los juicios que siguen para Lázaro Báez

Además de las condenas firmes, Báez enfrenta otra sentencia no firme de tres años y seis meses de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, por apropiación indebida de aportes laborales de empleados de Austral Construcciones y otras firmas.

También fue condenado a cuatro años y seis meses por lavado de activos a través de la compra del campo “El Entrevero” en José Ignacio, Uruguay, que fue posteriormente subastado por orden judicial.

Por otro lado, el empresario figura entre los más de cien imputados en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas”, cuyo juicio oral comenzará el próximo 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N°7. En el proceso también estarán sentados en el banquillo Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y Ángelo Calcaterra, entre otros exfuncionarios y contratistas del Estado.